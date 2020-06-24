Названа возможная неожиданная причина развода Харламова с Асмус

В настоящее время 32-летняя звезда "Интернов" Кристина Асмус и 39-летний резидент Comedy Club, актер и шоумен Гарик Харламов готовят документы на развод и уже разъехались.

По имеющимся сведениям, Асмус с их общей дочерью останутся в элитном загородном доме пары, тогда как Харламов перебирается в московскую квартиру.

При этом истинные причины развода до сих пор не ясны - Харламов попросил родных, коллег и друзей не комментировать ситуацию для СМИ. Несмотря на то, что большинство из близких к паре все равно разводят руками в неведении.

Как передает KP.RU, расставание актеров явилось неожиданностью, ведь в скандалах они замечены не были, "Гарик нагулялся еще в молодые годы и слыл примерным семьянином", а Кристина и подавно - "шалила лишь в кино".

Плюс оба сразу заверили, что ни карантин, ни некие "третьи лица", ни публичные громкие дрязги вокруг триллера "Текст" тут ни при чем. Как нет речи и об изменах супругов.

Впрочем, одна версия все-таки есть. И довольно экзотическая: отношения Гарика с Кристиной мог испортить квартирный вопрос, всё съела банальная бытовуха.

Известно, что в прошлом году супруги купили тот самый большой дом в Подмосковье и начали делать ремонт. Который, по мнению источника газеты, и мог стать "триггером в семейном разладе".

"Начались споры и недовольства. Ссоры часто начинаются вместе с ремонтом", - поделился анонимный коллега Харламова. Ну и дальше - пошло-поехало.

А когда накапливается взаимная усталость от отношений, то нужен спусковой крючок, вот им и мог стать этот большой ремонт - делается вывод.