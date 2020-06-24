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Источник: Харламов оставил Асмус элитную загородную недвижимость

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    24.06.2020, 14:30
Текст:   Олег Усков

Актеры Кристина Асмус и Гарик Харламов, только что объявившие о разводе, расстаются по-взрослому, порядочно и цивилизованно - как и говорили юрист Кристины и "Кузя" из "Универа".

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Напомним: в настоящее время пара оформляет все необходимые документы, но, согласно KP.RU, некоторые имущественные решения артистами уже приняты.

И хотя Харламов попросил "коллег, друзей, родных и даже стилиста" никак не комментировать развод, изданию все же удалось поговорить с коллегой Гарика. Оставшимся, естественно, анонимом.

По словам собеседника газеты, в этом году дочь артистов Настя Харламова пойдет в первый класс, поэтому Кристина с девочкой останутся жить в элитном загородном поселке в Подмосковье, где неподалеку от их дома есть частная школа. В которой и будет учиться отпрыск.

Издание напоминает: в 2014-м, когда родилась Настя, Гарик взял в ипотеку квартиру у метро "Проспект Мира" в Москве, рядом с местом работы. Причем уже через год артист погасил долг перед банком досрочно, так как выиграл в казино в Латвии 317 тысяч евро. В ней теперь комик и будет жить.

При этом источник добавил: "По алиментам никто не знает, как они решили".

Фото: kinopoisk.ru
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Что касается причин расставания четы, его, по мнению коллеги Харламова, "наверное спровоцировало то, что Кристина стала очень востребована, много работала".

Впрочем, собеседник издания тут же туманно присовокупил, вслед за Пригожиным: "чужие чувства - потемки".

В том смысле, что о настоящих причинах друзьям пары приходиться лишь гадать - Гарик и Кристина никогда не скандалили на людях и открыто друг другу не изменяли, а родные от комментариев к ситуации, как и просил комик, тщательно воздерживаются.

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