Источник: Харламов оставил Асмус элитную загородную недвижимость

Актеры Кристина Асмус и Гарик Харламов, только что объявившие о разводе, расстаются по-взрослому, порядочно и цивилизованно - как и говорили юрист Кристины и "Кузя" из "Универа".

Напомним: в настоящее время пара оформляет все необходимые документы, но, согласно KP.RU, некоторые имущественные решения артистами уже приняты.

И хотя Харламов попросил "коллег, друзей, родных и даже стилиста" никак не комментировать развод, изданию все же удалось поговорить с коллегой Гарика. Оставшимся, естественно, анонимом.

По словам собеседника газеты, в этом году дочь артистов Настя Харламова пойдет в первый класс, поэтому Кристина с девочкой останутся жить в элитном загородном поселке в Подмосковье, где неподалеку от их дома есть частная школа. В которой и будет учиться отпрыск.

Издание напоминает: в 2014-м, когда родилась Настя, Гарик взял в ипотеку квартиру у метро "Проспект Мира" в Москве, рядом с местом работы. Причем уже через год артист погасил долг перед банком досрочно, так как выиграл в казино в Латвии 317 тысяч евро. В ней теперь комик и будет жить.

При этом источник добавил: "По алиментам никто не знает, как они решили".

Что касается причин расставания четы, его, по мнению коллеги Харламова, "наверное спровоцировало то, что Кристина стала очень востребована, много работала".

Впрочем, собеседник издания тут же туманно присовокупил, вслед за Пригожиным: "чужие чувства - потемки".

В том смысле, что о настоящих причинах друзьям пары приходиться лишь гадать - Гарик и Кристина никогда не скандалили на людях и открыто друг другу не изменяли, а родные от комментариев к ситуации, как и просил комик, тщательно воздерживаются.