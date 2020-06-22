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Адвокат раскрыл детали развода Гарика Харламова с Кристиной Асмус

Новости
    22.06.2020, 20:35
Текст:   Олег Усков

Представляющий интересы Кристины Асмус адвокат Анатолий Кучерена рассказал, что актеры начали бракоразводный процесс около полутора месяцев назад.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Напомним: сегодня комик Гарик Харламов и актриса Асмус параллельно сообщили в своих Instagram, что уже довольно давно (около года назад) и абсолютно сознательно и взвешенно приняли решение развестись.

При этом оба подчеркнули: скандал вокруг триллера "Текст", в котором Асмус была задействована в крайне откровенной сцене, тут ни при чем. Также, по словам артистов, на их решение не влияли никакие "третьи лица".

Как рассказал в комментарии РЕН ТВ юрист, документы пара еще не подавала, поскольку действовал режим самоизоляции.

Также адвокат акцентировал, что артисты настроены на мирное решение вопроса, расстаются в хороших отношениях и продолжат заниматься совместным воспитанием их общей дочери.

В настоящее время готовится заявление в суд, документы практически все собраны. "Надеюсь, в ближайшие дни все будет подано", - уточнил юрист.

Добавив, что, по его мнению, у Гарика и Кристины "есть какая-то несовместимость, раз люди пришли к такому решению". Но, как бы там ни было, они "спокойно и мирно решают вопрос о разводе, без грязи". "Так бывает, что люди расстаются", - философски заметил Кучерена.

При этом в причины развода Кучерена углубляться не стал, отмечая: говорить о них могут только сами Асмус и Харламов.

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