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Пригожин о разводе Кристины Асмус: У каждого есть свои скелеты в шкафу

Новости
    23.06.2020, 13:27
Текст:   Олег Усков

Музыкальный продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин, в последнее время - "новый Лоза" по части востребованности его актуальных комментариев, обратил внимание на развод актрисы Кристины Асмус и шоумена, резидента Comedy Club Гарика Харламова.

Фото: kinopoisk.ru
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Он туманно заметил в беседе с "Пятым каналом", что у каждого есть пресловутые скелеты в шкафу. И вряд ли тут виной карантин, вызванный распространением коронавирусной инфекцией.

"Что в карантине, что вне него, отношения могут меняться", - отметил Пригожин. Рассудительно, подчеркнув, что давать оценку происходящему сложно, так как "причины могут быть абсолютно любые", "рыться в чужом шкафу крайне трудно", а "чужая душа - потемки".

"Жизнь меняется. У меня вот первый брак был неудачным, что теперь я должен сделать?" - риторически поинтересовался продюсер.

Харламов и Асмус объявили о разводе 22 июня, сообщив, что их решение не является спонтанным и начало формироваться около года назад.

Артисты поженились в 2013 году, через год у них родилась дочь.

Ранее развод коллег прокомментировал Кузя из ситкома "Универ", а адвокат Асмус Анатолий Кучерена раскрыл некоторые подробности процесса.

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