Юрий Лоза поделился мыслями о ДТП с Михаилом Ефремовым

На ситуацию с актером Михаилом Ефремовым, совершившим смертельное ДТП, отозвался Юрий Лоза.

Реплики музыканта содержатся на его аккаунте в Facebook. Где Юрий перво-наперво вспоминает, как Ефремов однажды "криво спел на мотив "Плота" плохонькие вирши стихоплёта Орлуши", в которых тот пытался Лозу "перепачкать и перемазать". Но даже несмотря на это у Юрия к Ефремову никаких чувств нет.

Нет ни злобы, ни обиды - ведь Лоза понимает, что Ефремов "придумать сам ничего не мог в силу сомнительного интеллекта и отсутствия навыков к сочинительству".

И поэтому, когда Юрию, конечно же, позвонили с просьбой прокомментировать аварию, инициатором которой стал актер, Лоза, ответил: "Всё должно быть по закону - и не более того". И успокоился. Но после несколько раз натолкнулся на просьбы коллег Ефремова не устраивать травлю "гениального артиста, которому сейчас и так тяжело".

"Но как можно отравить человека, который сам давно отравил сначала свою жизнь, а потом и жизнь многих ни в чем не повинных людей?" - возмущен музыкант. Предположив, тем вторя мнению режиссера Никиты Михалкова, что Ефремов "с детства жил в атмосфере вседозволенности, ему прощалось то, за что другие давно получили бы по голове".

И хотя кто-то сейчас говорит об "особенном, практически незаменимом таланте, о будущих ролях" Ефремова и так далее, Лоза обещает, что "отряд не заметит потери бойца" - российский театр и российский кинематограф не заметят потери Ефремова, если тот получит реальный срок. Ведь на его место готовы встать "сотни актеров, не имевших доселе возможности сыграть те роли, которые сыграл бы он, не случись этой аварии".

Конечно, были и есть незаменимые актеры, но Михаил Ефремов явно не из их числа, - подытожил Юрий свой пост.

Комментаторы с ним в большинстве согласны.

Ранее на инцидент с Ефремовым отреагировал его близкий друг Иван Охлобыстин.