Новости

"Загробный" роман Бориса Акунина "Там..." станет сериалом 10:52
Стартовало производство продолжения "Человек-паука: Через вселенные" 09.06.2020
"Ослеплен безнаказанностью": Никита Михалков об инциденте с Ефремовым 09.06.2020
В организме Михаила Ефремова нашли наркотики 09.06.2020
Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым 09.06.2020

Юрий Лоза поделился мыслями о ДТП с Михаилом Ефремовым

Новости
    10.06.2020, 10:30
Текст:   Олег Усков

На ситуацию с актером Михаилом Ефремовым, совершившим смертельное ДТП, отозвался Юрий Лоза.

Фото: Роман Канащук/ТАСС
"Все, это конец": Михаил Ефремов готов ответить за ДТП по закону

Реплики музыканта содержатся на его аккаунте в Facebook. Где Юрий перво-наперво вспоминает, как Ефремов однажды "криво спел на мотив "Плота" плохонькие вирши стихоплёта Орлуши", в которых тот пытался Лозу "перепачкать и перемазать". Но даже несмотря на это у Юрия к Ефремову никаких чувств нет.

Нет ни злобы, ни обиды - ведь Лоза понимает, что Ефремов "придумать сам ничего не мог в силу сомнительного интеллекта и отсутствия навыков к сочинительству".

И поэтому, когда Юрию, конечно же, позвонили с просьбой прокомментировать аварию, инициатором которой стал актер, Лоза, ответил: "Всё должно быть по закону - и не более того". И успокоился. Но после несколько раз натолкнулся на просьбы коллег Ефремова не устраивать травлю "гениального артиста, которому сейчас и так тяжело".

"Но как можно отравить человека, который сам давно отравил сначала свою жизнь, а потом и жизнь многих ни в чем не повинных людей?" - возмущен музыкант. Предположив, тем вторя мнению режиссера Никиты Михалкова, что Ефремов "с детства жил в атмосфере вседозволенности, ему прощалось то, за что другие давно получили бы по голове".

Фото: Роман Канащук/ ТАСС
Жена Михаила Ефремова: Вы все узнаете со временем

И хотя кто-то сейчас говорит об "особенном, практически незаменимом таланте, о будущих ролях" Ефремова и так далее, Лоза обещает, что "отряд не заметит потери бойца" - российский театр и российский кинематограф не заметят потери Ефремова, если тот получит реальный срок. Ведь на его место готовы встать "сотни актеров, не имевших доселе возможности сыграть те роли, которые сыграл бы он, не случись этой аварии".

Конечно, были и есть незаменимые актеры, но Михаил Ефремов явно не из их числа, - подытожил Юрий свой пост.

Комментаторы с ним в большинстве согласны.

Ранее на инцидент с Ефремовым отреагировал его близкий друг Иван Охлобыстин.

Новости

Вышел первый трейлер продолжения "Невероятных приключений Билла и Теда" 09.06.2020
Начался допрос Михаила Ефремова 09.06.2020
К актеру Ефремову приехала бригада психиатров со смирительной рубашкой 09.06.2020
Фанаты "Аквамена" предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса 09.06.2020
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Российский сериал "Содержанки" покажут на британском телевидении 09.06.2020
Дочь Нины Руслановой: Не считая коронавируса, все прекрасно 09.06.2020
Жена Михаила Ефремова: Вы все узнаете со временем 09.06.2020
⧣ музыка
Фото: twitter.com/ Motown_Museum
Умерла солистка группы The Pointer Sisters Бонни Поинтер 09.06.2020
"Загадочное" исчезновение Алибасова получило объяснение 08.06.2020
Солист "Иванушек" Андреев рассказал, как чуть не погиб в день рождения 08.06.2020
⧣ происшествия
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
В театре "Современник" прокомментировали ДТП с Ефремовым 11:03
Михаил Ефремов признал свою вину 09.06.2020