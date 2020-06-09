Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым

Советский, российский актер, сценарист и шоумен Иван Охлобыстин прокомментировал инцидент со своим другой и коллегой - актером и режиссером Михаилом Ефремовым.

Напомним: Заслуженный артист РФ Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, вчера вечером стал виновником смертельного ДТП.

"Предваряя болезненные вопросы, отвечу всем заинтересованным вопросом же: а чтобы вы сами сказали, если бы ваш лучший друг, крестный первого ребенка сошел с ума и совершил смертный грех?" - написал Охлобыстин "ВКонтакте". Добавив: "Если у вас есть сердце, вы не сможете ответить".

По словам Ивана, единственное, что он может сейчас сделать - это не допустить, чтобы Ефремов "в приступе очередного безумия, совершил второй смертный грех".

"И нельзя отрицать: Михаил Ефремов - гений, негодяй, но гений", - уверен при этом артист.

Ранее сообщалось, что Ефремова, который сегодня утром не явился на допрос, в органы все же доставили. Перед этим супруга артиста вызвала к нему бригаду психиатров из частной клиники со смирительной рубашкой.