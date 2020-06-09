Актер Михаил Ефремов признал свою вину в аварии на Садовом кольце. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат.

В ближайшее время артиста вызовут на допрос. Пока он находится под подпиской о невыезде, однако в ближайшее время меру пресечения могут ужесточить в связи со смертью потерпевшего. Ефремову могут избрать домашний арест на период следствия.

Ранее "РГ" сообщала, что уголовное дело против Ефремова переквалифицировали с части 2 на часть 4 статьи 264 УК РФ. Она предусматривает более тяжкое наказание за смертельное ДТП, совершенное пьяным водителем. Артисту может грозить до 12 лет лишения свободы.