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Михаил Ефремов признал свою вину

Следствие
    09.06.2020, 11:39
Текст:   Сергей Бабкин

Актер Михаил Ефремов признал свою вину в аварии на Садовом кольце. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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В ближайшее время артиста вызовут на допрос. Пока он находится под подпиской о невыезде, однако в ближайшее время меру пресечения могут ужесточить в связи со смертью потерпевшего. Ефремову могут избрать домашний арест на период следствия.

Ранее "РГ" сообщала, что уголовное дело против Ефремова переквалифицировали с части 2 на часть 4 статьи 264 УК РФ. Она предусматривает более тяжкое наказание за смертельное ДТП, совершенное пьяным водителем. Артисту может грозить до 12 лет лишения свободы.

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