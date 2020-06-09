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09.06.2020 11:04
Рубрика: Происшествия

Дело в отношении Михаила Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть

Текст: Владимир Баршев
Столичная полиция переквалифицировала уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова на более тяжкую статью. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Владимир Васенин.

По его словам, следователем принято решение о переквалификации дела на более тяжкую часть статьи Уголовного кодекса в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади. Дело, возбужденное по ч.2 ст.264 УК, будет переквалифицировано на п."а" ч.4 этой же статьи. Она предусматривает ответственность за аварию, в которой погиб человек, совершенную в нетрезвом состоянии.

Фото: Роман Канащук/ТАСС
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Переквалифицировано дело было после того, как пострадавший в ДТП 57-летний Сергей Захаров скончался в больнице. При этом медицинское освидетельствование установило, что актер Михаил Ефремов в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пункт "а" части 4 статьи 264 УК предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Минимальная планка была установлена, чтобы у судей не было возможности назначать сроки за тяжкое преступление ниже нижнего предела. А авария с погибшим, совершенная в нетрезвом виде - тяжкое преступление.

Напомним, в понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В этом месте Садовое кольцо делает изгиб. На кадрах видеозаписи видно, как джип, двигавшейся во второй от центра дороги полосе, на изгибе продолжает движение прямо и врезается в лобовую в другую машину. В ДТП пострадал водитель Lada, он был госпитализирован и позже в больнице скончался. Ефремова полиция задержала и отправила на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила, что артист во время ДТП был пьян. В отношении артиста избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Как утверждают источники в МВД, в момент ДТП актер находился в машине один. Пассажиров не было.

Происшествия ЧП ДТП ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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