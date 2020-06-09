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Начался допрос Михаила Ефремова

Новости
    09.06.2020, 17:09
Текст:   Олег Усков

Российского, советского актера и режиссера Михаила Ефремова, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником смертельного ДТП, привезли на допрос.

Об этом сообщает РИА Новости, публикуя видео прибытия Заслуженного артиста РФ в органы.

Как информирует ТАСС, допрос уже начался.

Напомним. Инцидент произошел вчера вечером в Москве в районе дома 3 по Смоленской площади, когда внедорожник, за рулем которого был Ефремов, выехав на встречную полосу, лоб в лоб столкнулся с фургоном.

Фото: Роман Канащук/ ТАСС
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В результате 57-летний водитель фургона Сергей Захаров, получивший многочисленные травмы, позже скончался в больнице.

В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД (до семи лет и лишение прав), далее переквалифицированное на пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ, предусматривающей лишение свободы на срок до двенадцати лет.

Ранее сообщалось, что к дому в Казарменном переулке, где проживает Ефремов, который не явился сегодня утром на допрос, прибыла бригада психиатров из частной клиники. При этом специалисты, заходя в подъезд актера, прихватили с собой смирительную рубашку.

Михаил Ефремов - сын актера и режиссера Олега Ефремова. Экранный дебют - детская лирическая комедия 1978 года "Когда я стану великаном", в которой Михаил сыграл с отцом.

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