Начался допрос Михаила Ефремова

Российского, советского актера и режиссера Михаила Ефремова, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником смертельного ДТП, привезли на допрос.

Об этом сообщает РИА Новости, публикуя видео прибытия Заслуженного артиста РФ в органы.

Михаила Ефремова привезли на допрос по делу о смертельном ДТП https://t.co/STD2vLHbr7 pic.twitter.com/0Z50t9Egft — РИА Новости (@rianru) June 9, 2020

Как информирует ТАСС, допрос уже начался.

Напомним. Инцидент произошел вчера вечером в Москве в районе дома 3 по Смоленской площади, когда внедорожник, за рулем которого был Ефремов, выехав на встречную полосу, лоб в лоб столкнулся с фургоном.

В результате 57-летний водитель фургона Сергей Захаров, получивший многочисленные травмы, позже скончался в больнице.

В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД (до семи лет и лишение прав), далее переквалифицированное на пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ, предусматривающей лишение свободы на срок до двенадцати лет.

Ранее сообщалось, что к дому в Казарменном переулке, где проживает Ефремов, который не явился сегодня утром на допрос, прибыла бригада психиатров из частной клиники. При этом специалисты, заходя в подъезд актера, прихватили с собой смирительную рубашку.

Михаил Ефремов - сын актера и режиссера Олега Ефремова. Экранный дебют - детская лирическая комедия 1978 года "Когда я стану великаном", в которой Михаил сыграл с отцом.