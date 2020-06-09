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Жена Михаила Ефремова: Вы все узнаете со временем

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    09.06.2020, 11:54
Текст:   Козьма Лоханкин

Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова на просьбу СМИ прокомментировать ДТП, которое вчера вечером устроил её муж, лаконично ответила, что подробности последуют позже.

Фото: Роман Канащук/ТАСС
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"Директор Татьяна готовит для вас для всех сообщение. Вы все узнаете со временем. Спасибо", - приводит KP.RU слова Кругликовой, отмечая, что говорила она "совершенно убитым голосом".

Софья Кругликова - пятая жена Ефремова. У них трое общих детей - две дочери и сын.

Ранее актёр Иван Стебунов рассказал, что сам Ефремов после ДТП высказал сожаление и готовность ответить по всей строгости закона. Адвокат Ефремова подтвердил, что он признал вину. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в результате происшествия погиб водитель фуры, с которой столкнулся Ефремов, находившийся за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

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