Жена Михаила Ефремова: Вы все узнаете со временем

Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова на просьбу СМИ прокомментировать ДТП, которое вчера вечером устроил её муж, лаконично ответила, что подробности последуют позже.

"Директор Татьяна готовит для вас для всех сообщение. Вы все узнаете со временем. Спасибо", - приводит KP.RU слова Кругликовой, отмечая, что говорила она "совершенно убитым голосом".

Софья Кругликова - пятая жена Ефремова. У них трое общих детей - две дочери и сын.

Ранее актёр Иван Стебунов рассказал, что сам Ефремов после ДТП высказал сожаление и готовность ответить по всей строгости закона. Адвокат Ефремова подтвердил, что он признал вину. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в результате происшествия погиб водитель фуры, с которой столкнулся Ефремов, находившийся за рулём в состоянии алкогольного опьянения.