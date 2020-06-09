"Ослеплен безнаказанностью": Никита Михалков об инциденте с Ефремовым

Председатель Союза кинематографистов России, актер и режиссер Никита Михалков прокомментировал ситуацию с актером и режиссером Михаилом Ефремовым. Отметив, что к "закономерному финалу" коллега пришел, так как был "ослеплен безнаказанностью".

"Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего и, к сожалению, абсолютно закономерный финал", - заявил Никита Сергеевич РИА Новости.

Ранее инцидент с Ефремовым прокомментировал Иван Охлобыстин.

Михаил Ефремов стал инициатором ДТП на Садовом кольце вчера вечером. Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился актер, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с фургоном Lada. Водитель которого, курьер интернет-магазина, от полученных травм позже скончался в НИИ имени Склифосовского.

Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. Кроме того, в его моче нашли следы ряда запрещенных препаратов.

Актеру, в настоящее время находящемуся на допросе, может грозить срок до двенадцати лет.