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"Ослеплен безнаказанностью": Никита Михалков об инциденте с Ефремовым

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    09.06.2020, 18:11
Текст:   Олег Усков
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Председатель Союза кинематографистов России, актер и режиссер Никита Михалков прокомментировал ситуацию с актером и режиссером Михаилом Ефремовым. Отметив, что к "закономерному финалу" коллега пришел, так как был "ослеплен безнаказанностью".

Фото: Роман Канащук/ ТАСС
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"Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего и, к сожалению, абсолютно закономерный финал", - заявил Никита Сергеевич РИА Новости.

Ранее инцидент с Ефремовым прокомментировал Иван Охлобыстин.

Михаил Ефремов стал инициатором ДТП на Садовом кольце вчера вечером. Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился актер, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с фургоном Lada. Водитель которого, курьер интернет-магазина, от полученных травм позже скончался в НИИ имени Склифосовского.

Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. Кроме того, в его моче нашли следы ряда запрещенных препаратов.

Актеру, в настоящее время находящемуся на допросе, может грозить срок до двенадцати лет.

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