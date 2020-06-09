В организме Михаила Ефремова нашли наркотики

Согласно результатам химико-токсилогической экспертизы, в моче устроившего вчера вечером смертельное ДТП актера Михаила Ефремова обнаружены следы целого букета запрещенных препаратов.

Сканы соответствующих документов приводит РЕН ТВ.

Уточняя: это - помимо алкоголя, содержание которого в выдыхаемом воздухе при повтором исследовании оказалось 1,23 мг/л (при первом - 1,05 мг/л).

Отмечено, что изначально специалисты зафиксировали и "косвенные признаки очень сильного опьянения": расширенные зрачки Заслуженного артиста РФ, вялая реакция на свет, нарушенная координация, шаткая и неуверенная походка. Всё это веско дополнял "резкий запах алкоголя изо рта".

Согласно заключения медиков, Михаил Ефремов был "заторможен, но болтлив, эмоционально неусточив, эйфоричен" и постоянно пререкался с доставившими его к врачам полицейскими.

Ранее сообщалось, что до того, как актера все-таки увезли на допрос, к нему прибыла бригада психиатров частной клиники со смирительной рубашкой.