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"Хорош уже": Харламов опроверг сведения, что развод с Асмус - розыгрыш

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    25.06.2020, 11:59
Текст:   Олег Усков

Резидент Comedy Club и актер Гарик Харламов отреагировал на прозвучавшую вчера информацию о том, что его развод с актрисой Кристиной Асмус - это "веселая шутка" для шоу Comment Out. Куда отечественные звезды приходят для того, "чтобы творить дикие и безрассудные поступки".

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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Например, ранее в рамках передачи Ксения Собчак прокомментировала расовые беспорядки в США песней группы "Запрещенные барабанщики" "Убили негра".

Ведущий шоу Владимир Маркони заявил, что синхронно объявить о разводе было одним из заданий программы для Гарика и Кристины. И как дела обстоят там на самом деле, станет известно 1 июля - в день эфира.

При этом было подчеркнуто, что Харламов и Асмус - "прекрасные актеры", поэтому они "по инерции долгое время наверняка еще будут говорить "нет, нет", то есть - что это все-таки не шоу.

Что Харламов практически немедленно подтвердил в своем Instagram, заявив: "Хорош уже. Просто разводимся, и все", сопроводив пост смайликами и обвинив Маркони в попытке пиара за счет их семьи (сейчас этой публикации в Instagram уже нет).

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