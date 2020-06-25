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Асмус ответила на интернет-теории о причинах своего развода с Харламовым

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    25.06.2020, 12:10
Текст:   Олег Усков

Российская актриса Кристина Асмус, параллельно мужу, комику Гарику Харламову, среагировала в Instagram на теории, зароившиеся вокруг их предполагаемого развода.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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Напомним: вчера появилась информация о том, что расставание артистов - розыгрыш в рамках шоу Comment Out, и вся истина вскроется в день его эфира - 1 июля.

При этом ведущий передачи Владимир Маркони предупредил, что Гарик и Кристина все будут отрицать до последнего. Что Харламов тут же проделал в Instagram, обвинив Марконе в попытке за их счет пропиариться. А потом пост удалил.

Меж тем в Instagram Асмус также появился свежий пост, в котором девушка прокомментировала поднявшуюся вокруг пары шумиху. Отметив, что обожает всевозможные "диванные теории заговора".

"Было очевидно, что большинство комментариев будут содержать слова - "Текст", хайп, бумеранг, Янковский, "предсказуемо", "была с ним только из-за денег", "сделайте ДНК-тест на отцовство" и т.д.", - пишет Асмус.

Заверяя: ее такого рода "заговоры, скандалы, интриги, расследования" забавляют.

"Всё-то вы знаете и всё-то вы видите. Кто какой на самом деле, в чем причина и кто из нас именно подал на развод", - иронизирует актриса. Подытожив: "Ок, не буду отбирать у вас микрофон. Занимайтесь творчеством, комменты открыты".

Подписчики вняли и развернули дискуссию. Некоторые даже признаются: плакали, узнав, что столь чудесная пара разводится. "Это вранье! Загуглите и узнаете что это розыгрышь!", - успокаивают их другие (здесь и далее редакция - авторская).

"Какой ДНК тест, дочка же копия Гарик)) только красивая", - поддерживают атмосферу третьи. 

"Люди могут разлюбить. И в таком случае лусше уходить. Как сказала Собчак: "Если люди хотят быть вместе, то невозможно кого-то одного увести", - звучат и такие рассудительные мнения.

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