Янковский рассказал о съемках в постельной сцене с Асмус

29-летний российский актер Олег Янковский, внук Олега Ивановича Янковского и партнер актрисы Кристины Асмус по скандальной постельной сцене в триллере "Текст", высказался по теме. Отметив, что такого рода съемки - с эротическим уклоном - тяжкий труд.

"Я воспринимал это как работу. Надеюсь, мы выполнили ее хорошо и зритель нам поверил", - приводит "Подъём!" слова артиста. Он подчеркнул, что, судя по всему, действительно публика поверила - "раз до сих пор это обсуждается".

По словам Ивана, сниматься в таких сценах "всем неловко".

"Вы думаете, мы все жаждем, что ли, этих постельных сцен? Я не понимаю, кто-то думает, это фигня какая-то - в кино сниматься? Это тяжелая работа", - говорит Янковский. Апеллируя далее к Венсану Касселю и Монике Белуччи и задаваясь риторическим вопросом, "каково им было сниматься в переходе у Гаспара Ноэ?" (Иван имеет в виду бурно обсуждавшуюся сцену в триллере 2002 года "Необратимость".)

При этом в интервью постановщик "Текста" Клим Шипенко недоумевал, почему все сосредоточились лишь на Асмус, которую последовавший скандал довел до срыва, ведь на площадке был и ее партнер - Янковский.

"Ему было некомфортно, да и мне тоже. Кристина и Иван не порноактеры, да и я не порнорежиссер", - подчеркнул Шипенко.

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Ранее за Кристину заступился Иван Охлобыстин, снимавшийся с ней в ситкоме "Интерны".