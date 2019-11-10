Видео: Кристина Асмус отказалась от роли с откровенной сценой

Российская актриса Кристина Асмус, звезда ситкома "Интерны", продолжает пожинать плоды от своей раскованной сцены в триллере по роману Глуховского "Текст" (наша рецензия).

Ранее Кристина заявляла, что ни о чем не жалеет, поскольку и "обнаженка" - это часть профессии. Но хейтеры не успокаиваются.

"Меня раздражает борьба и доказательство себя в этой жизни, в этой профессии, и в семье своей, среди своих друзей, коллег", - говорит артистка со слезами на глазах. Добавив, что это до сих пор - тема ее жизни, которая артистку "волнует, бесит".

И все оттого, что общество не созрело до столь открытой "голой" экранной правды. "Мой муж - один из самых известных людей в стране, я тоже чуть-чуть известна", - напомнила Кристина. Заключив на шоу "Морозова": "Общество наше действительно не готово к такому".

В результате - на волне травли - Кристина приняла решение отказаться от роли в новом фильме, где ей предстояло сниматься в нижнем белье. "Хватит с меня таких сцен", - говорит женщина. Подчеркнув, что у нее уже подписан договор и есть обязательство перед студией. Так что произошедшее - "кидалово очень большое за несколько дней до съемок".

"А вот и подарок для хейтеров, троллей и гоблинов!! Честнейшее интервью, которое мы записали до адского трэша на моей странице после той самой сцены... Хейтеры, дебилы, милые, не стесняйтесь!!!!!", - презентует Кристина, разместив в Instargam ссылку на свое тематическое интервью.

После чего некоторые утомленные юзеры начали возмущаться уже по другому поводу, а именно: "Да сколько можно пиарить этот фильм?!". В смысле - "Текст".

Ранее сообщалось, что Асмус передумала судиться из-за своего портрета на могильной плите.