Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье

31-летняя российская актриса Кристина Асмус (настоящая фамилия - Мясникова), портрет которой без ее ведома был помещен на "рекламной" надгробной плите, собирается взыскать с авторов "проекта" компенсацию - за моральный ущерб. А также требует извинений.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката артистки Анатолия Кучерену.

Юрист пояснил, что они намерены решить "данную конфликтную ситуацию" досудебным порядком, но если мирным путем решить не удастся, то будет подан соответствующий иск в суд.

Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.

Как сообщает адвокат, компания, осуществляющая ритуальные услуги, "набралась смелости и нахальства и "опубликовала" на похоронном изделии портрет Кристины в качестве демонстрации современных технических возможностей". Что является, по мнению юриста, грубейшим нарушением закона, "поскольку Гражданский кодекс РФ защищает использование фото россиян без их согласия".

При этом произошедшее "стали потрясением не только для Асмус, но и для ее близких", - отметил Кучерена.

В ближайшее время фирме, выставившей пугающую плиту, будет предъявлена претензия с требованием принести извинения актрисе, а также выяснена сумма, "которую компания готова предложить в качестве компенсации".

Причем юрист акцентировал, что в случае выплаты деньги эти будут направлены Асмус в один из детских домов, либо на помощь больным детям.

Кристина Асмус известна по сериалу "Интерны", по "Елкам", "Zолушке", "Тексту", где снялась, в раскованных, вызвавших резонанс постельных сценах.