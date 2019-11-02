Актриса Асмус отказалась судиться из-за своего портрета на надгробье

Российская актриса Кристина Асмус, известная по сериалу "Интерны" и резонансной раскованности в триллере "Текст", отказалась от претензий к фирме ритуальных услуг, разместившей ее портрет на выставочной могильной плите. Также артистка отказывается и от финансовых претензий к компании.

Об этом сообщает МК со ссылкой на адвоката Асмус. Который заявил, что они получили "устные и письменные извинения".

По его словам, юрист и его клиентка пришли к выводу, что у компании "не было злого умысла, а лишь намерение показать работу печатающего устройства".

Напомним. О возможной проблеме стало известно вчера, когда портрет актрисы обнаружился на одном из надгробий, представленных на тематической выставке на ВДНХ.