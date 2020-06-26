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26.06.2020,  
17:01
Текст:  Николай Грищенко

Вертолет Ми-24П модернизируют до уровня машин нового поколения

Фото: Николай Грищенко/РГ Фото: Николай Грищенко/РГ
Фото: Николай Грищенко/РГ

Испытания модернизированного транспортно-боевого вертолета Ми-24 планируется завершить в 2021 году. Машина получит "стеклянную кабину", бортовой комплекс обороны и РЛС с активной фазированной решеткой (АФАР).

Фото: Илья Максимов/РГ
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Как заявил генеральный директор АО "Рычаг" Алексей Панин, установленный на вертолете комплекс обороны защитит машину от "самых современных средств поражения", а также позволит производить радиотехническую разведку и радиоэлектронное подавление противника.

Обновленный Ми-24 получил "стеклянную кабину", что обеспечивает возможность пилотирования вертолета в любых метеоусловиях. Как сообщают РИА Новости, оснащение вертолета Ми-24 современным радиоэлектронным оборудованием и вооружением позволяет достичь боевой эффективности, сопоставимой с машинами последнего поколения.

Заводские испытания начнутся в декабре, а после их окончания в 2021 году пройдут государственные испытания. Новая машина создается с расчетом на экспорт, так как за рубежом эксплуатируется более 200 вертолетов Ми-24.

Напомним, что впервые вертолет Ми-24П-1М с новым бортовым радиоэлектронным оборудованием был показан на международном космическом салоне МАКС-2019. Благодаря современной электронике вес вертолета снизился на 430 килограммов, что позволяет взять дополнительное вооружение или груз.

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