Володин проголосовал по поправкам в Конституцию

- Я вчера был в командировке. У меня возможность сегодня представилась, и я реализовал свое право - проголосовал, поддержал поправки, - рассказал спикер.

Вячеслав Володин призвал россиян тоже принять участие в голосовании, отметив, что поправки к Конституции направлены на то, чтобы повысить благосостояние граждан, защитить их права.

- Поправки повышают гарантии, улучшают жизнь граждан, сделают страну сильнее, - заявил он. - И в наших руках - поддержать эти поправки. Все зависит от того, насколько мы будем сами активны.

Глава нижней палаты обратил внимание, что впервые за длительное время с момента принятия Конституции конкретными положениями наполняется норма о социальном государстве. Поправками решаются вопросы доступности и качества здравоохранения, отметил глава нижней палаты.

Очень важным он назвал то, что Конституция в случае поддержки поправок будет приоритетом при принятии любых международных норм и соглашений. "Ведь многие соглашения были приняты в то время, когда Россия была слабой, когда нам это все навязывали, да и сегодня пытаются это сделать", - добавил он.

- Для нас очень важно сохранить историческую память. Это тоже в поправках есть, - сказал также спикер. - Ведь посмотрите, что происходит. Благодаря победе в Великой Отечественной войне сегодня мы все живем и планируем будущее.

Он подчеркнул, что в новой Конституции "есть совершенно четкие положения, которые защищают память о войне, включая память о тех, кто погиб".

Речь идет, в том числе, и о повышении качества и эффективности власти, добавил Володин. "Президент свои полномочия отдает гражданам, - подчеркнул он. - Граждане через своих депутатов будут назначать министров, вице-премьеров, премьера. Это другая ответственность, ответственность, которая придет и к депутатам, они будут уже больше отвечать за свои решения, не спрячутся за спиной правительства и президента".

А с другой стороны, продолжил спикер, граждане смогут спросить и с депутата, почему он поддержал конкретного и почему с него не спрашивает.

Новые полномочия приобретает и Совет Федерации, отметил Володин, - в части вопросов, связанных и с силовыми структурами, с прокуратурой, судьями. Это под еще больший контроль граждан ставит работу исполнительной власти, силовых ведомств, отметил парламентарий.

Вопросы национальной ориентированности элит он также назвал крайне важной темой. Она теперь будет отражена в Конституции. "Родина одна, паспорт один. Если хочешь быть госслужащим, депутатом, министром, губернатором - никаких других гражданств, никаких видов на жительство, - подчеркнул Володин. - Страна, на которую ты работаешь, одна, и будь добр исполнять Конституцию".

- Вот все это в нормах Конституции есть. Поэтому сегодня день особый для меня, - резюмировал Володин. - Проголосовал за те предложения, которые мы в Государственной Думе приняли, и, конечно, очень важно, чтобы они были поддержаны.

Одна из норм была инициирована Валентиной Терешковой, напомнил Володин. "Это положение, которое предполагает, что можно будет нашему президенту участвовать в избирательной кампании в 2024 году, - заявил он. - Мы считаем, что это очень важное положение, которое также вынесено на голосование. Оно делает страну сильнее уже сразу после поддержки этой нормы".

- Мы видим, какой сегодня мир, видим, какая конкуренция, зачастую, недобросовестная по отношению к нашей стране. Наш президент сильный. С ним считаются, - подчеркнул Володин. - Само решение, дающее ему право принимать участие в выборах, делает нас более конкурентными. Путин - наше преимущество. И поэтому мы должны бороться за эту возможность, должны ее предоставить, а дальше уже он сам решит.

Он также заявил, что все выборы в России - конкурентные. "У нас есть регионы, где побеждают представители оппозиционных партий, есть регионы, где побеждают представители парламентского большинства. Поэтому все определят граждане. Все вы определите", - обратился он к гражданам.