Все выпускники школ получили аттестаты

Также министр сообщил, что "все регионы готовы к проведению ЕГЭ".
"В отношении ЕГЭ созданы необходимые комфортные условия, все меры детально проработаны с регионами, и мы сможем достойно завершить этот учебный год", - сказал Сергей Кравцов.
По его словам, на особом контроле - защита здоровья всех участников, педагогов, организаторов экзамена. Соблюдение требований Рособрнадзора, а также эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора проработаны с каждым регионом.
Напомним, 29 и 30 июня будет проходить пробный экзамен без участия выпускников.
Также 30 июня пройдет селекторное совещание с участием руководителей региональных органов управления образованием. "Весь период подготовки к ЕГЭ мы обеспечили учебно-консультационное сопровождение выпускников школ. Использовали максимальные возможности телевещания, привлекали ведущие ИТ-компании, организуя доступ к качественным занятиям и учебным материалам", - добавил министр.
Для мониторинга оперативной ситуации в дни проведения ЕГЭ Минпросвещения совместно с Рособрнадзором направит своих сотрудников в регионы.