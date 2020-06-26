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26.06.2020 15:49
Рубрика: Общество

Все выпускники школ получили аттестаты

Текст: Ксения Колесникова
Во всех регионах России выпускники 11 классов получили аттестаты о среднем общем образовании. ЕГЭ будут сдавать только те ребята, кому нужно поступать в вузы. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания с зампредседателя правительства Татьяной Голиковой.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Также министр сообщил, что "все регионы готовы к проведению ЕГЭ".

"В отношении ЕГЭ созданы необходимые комфортные условия, все меры детально проработаны с регионами, и мы сможем достойно завершить этот учебный год", - сказал Сергей Кравцов.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
В Рособрнадзоре рассказали о нюансах ЕГЭ в этом году

По его словам, на особом контроле - защита здоровья всех участников, педагогов, организаторов экзамена. Соблюдение требований Рособрнадзора, а также эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора проработаны с каждым регионом.

Напомним, 29 и 30 июня будет проходить пробный экзамен без участия выпускников.

Также 30 июня пройдет селекторное совещание с участием руководителей региональных органов управления образованием. "Весь период подготовки к ЕГЭ мы обеспечили учебно-консультационное сопровождение выпускников школ. Использовали максимальные возможности телевещания, привлекали ведущие ИТ-компании, организуя доступ к качественным занятиям и учебным материалам", - добавил министр.

Для мониторинга оперативной ситуации в дни проведения ЕГЭ Минпросвещения совместно с Рособрнадзором направит своих сотрудников в регионы.

Общество Образование ЕГЭ в России

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