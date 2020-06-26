Вступили в силу поправки о потребительском кредите и ипотеке

Поправки в Гражданский кодекс РФ, которые позволят заемщикам возвращать часть страховой премии при досрочном погашении кредита, вступили в силу 26 июня.

Теперь при досрочном отказе страхователя от договора уплаченная страховщику премия не подлежит возврату, если договором или законом не предусмотрено иное. Ранее в ГК была ссылка лишь на условия договора.

Поправки в ГК связаны с внесением изменений в законы о потребительском кредите и ипотеке, одновременно принятые Госдумой. Изменения в эти законы дадут возможность получившим кредит на потребительские цели или на покупку жилья вернуть страховую премию или ее часть, если кредит погашен досрочно. Также вернуть уплаченное можно будет в период охлаждения - в течение 14 дней со дня заключения договора. Однако сами поправки в законы вступят в силу лишь с сентября нынешнего года.