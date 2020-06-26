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Текст:   Марина Трубилина 
14:42 26.06.2020

Вступили в силу поправки о потребительском кредите и ипотеке

Поправки в Гражданский кодекс РФ, которые позволят заемщикам возвращать часть страховой премии при досрочном погашении кредита, вступили в силу 26 июня.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Теперь при досрочном отказе страхователя от договора уплаченная страховщику премия не подлежит возврату, если договором или законом не предусмотрено иное. Ранее в ГК была ссылка лишь на условия договора.

Поправки в ГК связаны с внесением изменений в законы о потребительском кредите и ипотеке, одновременно принятые Госдумой. Изменения в эти законы дадут возможность получившим кредит на потребительские цели или на покупку жилья вернуть страховую премию или ее часть, если кредит погашен досрочно. Также вернуть уплаченное можно будет в период охлаждения - в течение 14 дней со дня заключения договора. Однако сами поправки в законы вступят в силу лишь с сентября нынешнего года.

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