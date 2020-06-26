Вышел трейлер фильма Данилы Козловского про аварию на Чернобыльской АЭС

"Чернобыль" - первый масштабный российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и людях, которым ценой своей жизни удалось предотвратить глобальную катастрофу и превращение большей части европейского континента в гигантскую зону отчуждения и необитаемую пустыню.

Главный герой - пожарный Алексей, на первый взгляд, не похож на Героя. Отправиться вместе с ним в опасную вылазку вызвались инженер Валерка и военный водолаз Борис. Из-за приближения плавящейся активной зоны, вода в резервуаре под реактором с каждым часом нагревается все сильнее.

Съемки фильма проходили на закрытых объектах АЭС в Курчатове. В основу фильма легла история начальника смены и двух инженеров Чернобыльской АЭС. По сюжету через две недели после аварии героям предстоит спуститься в помещения, расположенные под реактором, для того чтобы освободить затопленные залы от воды и тем самым предотвратить еще один взрыв.

Как и в предыдущем фильме "Тренер", Данила Козловский выступил в качестве режиссера картины и в качестве актера, сыгравшего одну из главных ролей. Также в фильме снялись Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак, Игорь Черневич.

Чернобыль всегда будоражил воображение, и не раз становился темой для фильмов, книг и даже компьютерных игр. С момента взрыва на четвертом энергоблоке в 1986 году прошло 34 года... За неимением достоверной информации, народное воображение буквально мистифицировало это место, придумывая невероятные истории.

В прокат в этом году также запланирован выход белорусского фильма "Запретная зона" о событиях после аварии на Чернобыльской АЭС. Это полнометражный дебют молодого режиссера Митрия Семенова-Алейникова. Предполагалось, что картина выйдет в прокат в апреле, позже премьера перенеслась. Показ фильма в России планируется 9 июля.

Белорусский драматический триллер режиссера Митрия Семенова-Алейникова рассказывает про группу молодых ребят, отправившихся в поход по реке в 1989 году и попавших в зону отчуждения ЧАЭС. В одной деревне им предстоит столкнуться с отшельником, стать виновником его смерти и неожиданно оказаться обладателями огромной суммы денег. В ролях Дарья Мельникова, Александр Головин, Сергей Сосновский, Даниил Вахрушев, Павел Чинарев и другие.

На сегодняшний день развилось целое направление туризма с посещением чернобыльской зоны отчуждения, относительно безопасного с точки зрения заражения радиацией - период полураспада некоторых частиц уже истек (у цезия-134 это 2 года, у стронция-90 это 29 лет, у цезия-137 это 30 лет, а вот америций-241 будет распадаться 432 года, а плутоний-239 еще целых 24110 лет).

Митрий Семенов-Алейников родился 15 марта 1990 года в Минске. В 2011 году окончил Белорусскую государственную академию искусств. С 2011 года - актер Белорусского Молодежного театра.В 2015 году окончил Высшие курсы кино и телевидения ВГИК у мастеров Владимира Фенченко и Дениса Родимина. Автор искренней короткометражки "Одной крови", показанной на Минском международном кинофестивале "Лiстапад".