Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом среди вновь выявленных случаев 28,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1. Москва 813

2. Московская область 390

3. Ханты-Мансийский АО 295

4. Санкт-Петербург 223

5. Нижегородская область 210

6. Иркутская область 210

7. Воронежская область 193

8. Свердловская область 193

9. Челябинская область 160

10. Ямало-Ненецкий АО 149

11. Красноярский край 149

12. Республика Тыва 130

13. Ростовская область 121

14. Архангельская область 115

15. Саратовская область 111

16. Волгоградская область 110

17. Ульяновская область 110

18. Новосибирская область 108

19. Приморский край 85

20. Тульская область 80

21. Мурманская область 79

22. Ставропольский край 76

23. Алтайский край 76

24. Ивановская область 75

25. Хабаровский край 75

26. Республика Дагестан 73

27. Белгородская область 72

28. Карачаево-Черкесская Республика 72

29. Брянская область 71

30. Пензенская область 71

31. Курская область 70

32. Кабардино-Балкарская Республика 65

33. Томская область 63

34. Тюменская область 61

35. Омская область 61

36. Забайкальский край 61

37. Краснодарский край 60

38. Оренбургская область 60

39. Самарская область 60

40. Республика Коми 58

41. Чувашская Республика 58

42. Пермский край 58

43. Тверская область 55

44. Владимирская область 51

45. Ленинградская область 50

46. Республика Башкортостан 50

47. Кировская область 50

48. Республика Саха (Якутия) 50

49. Республика Мордовия 48

50. Калужская область 46

51. Тамбовская область 45

52. Новгородская область 45

53. Республика Бурятия 44

54. Амурская область 44

55. Рязанская область 43

56. Смоленская область 43

57. Ярославская область 43

58. Липецкая область 40

59. Орловская область 40

60. Астраханская область 40

61. Республика Татарстан 40

62. Республика Хакасия 39

63. Камчатский край 39

64. Сахалинская область 39

65. Псковская область 37

66. Кемеровская область 34

67. Республика Адыгея 30

68. Республика Ингушетия 30

69. Республика Марий Эл 30

70. Костромская область 28

71. Республика Северная Осетия 27

72. Республика Карелия 24

73. Удмуртская Республика 20

74. Калининградская область 19

75. Курганская область 19

76. Вологодская область 18

77. Республика Калмыкия 18

78. Магаданская область 12

79. Республика Алтай 11

80. Чеченская Республика 10

81. Республика Крым 7

82. Еврейская АО 5

83. г. Севастополь 5

84. Ненецкий автономный округ 1

85. Чукотский АО 1 Всего в России зарегистрировано 620 794 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. г. Москва 0,4%

2. Чеченская Республика 0,6%

3. Московская область 0,7%

4. Республика Северная Осетия 0,7%

5. Чукотский АО 0,7% За сутки подтверждено 176 летальных случаев Владимирская область 4

Воронежская область 1

Ивановская область 1

Калужская область 1

Курская область 1

Липецкая область 1

Московская область 14

Орловская область 3

Рязанская область 1

Смоленская область 1

Тульская область 3

Москва 25

Архангельская область 2

Мурманская область 1

Санкт-Петербург 47

Краснодарский край 1

Ростовская область 5

Республика Дагестан 3

Кабардино-Балкарская Республика 1

Республика Северная Осетия - Алания 1

Ставропольский край 1

Республика Марий Эл 1

Республика Мордовия 1

Республика Чувашия 3

Пермский край 2

Кировская область 1

Нижегородская область 3

Оренбургская область 2

Пензенская область 1

Свердловская область 3

Ханты-Мансийский АО 3

Челябинская область 18

Алтайский край 1

Красноярский край 8

Иркутская область 6

Новосибирская область 1

Республика Саха (Якутия) 2

Приморский край 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умер 8 781 человек. За сутки выписано 8 988 выздоровевших человек Белгородская область 95

Брянская область 20

Владимирская область 61

Воронежская область 109

Ивановская область 120

Калужская область 58

Костромская область 7

Курская область 36

Липецкая область 31

Московская область 1489

Орловская область 45

Рязанская область 56

Смоленская область 71

Тамбовская область 45

Тверская область 56

Тульская область 159

Ярославская область 47

Москва 1997

Республика Карелия 9

Республика Коми 16

Архангельская область 88

Ненецкий автономный округ 3

Вологодская область 23

Калининградская область 14

Ленинградская область 20

Мурманская область 77

Новгородская область 38

Псковская область 41

Санкт-Петербург 395

Республика Адыгея 30

Республика Калмыкия 17

Республика Крым 20

Краснодарский край 108

Астраханская область 52

Волгоградская область 75

Ростовская область 304

Севастополь 1

Республика Дагестан 23

Республика Ингушетия 35

Кабардино-Балкарская Республика 92

Карачаево-Черкесская Республика 49

Республика Северная Осетия - Алания 20

Чеченская Республика 1

Ставропольский край 87

Республика Башкортостан 140

Республика Мордовия 54

Республика Татарстан 23

Удмуртская Республика 24

Республика Чувашия 40

Пермский край 61

Кировская область 63

Нижегородская область 378

Оренбургская область 25

Пензенская область 139

Самарская область 49

Саратовская область 112

Ульяновская область 51

Курганская область 12

Свердловская область 290

Тюменская область 38

Ханты-Мансийский АО 175

Ямало-Ненецкий автономный округ 52

Республика Алтай 15

Республика Тыва 125

Республика Хакасия 29

Алтайский край 83

Красноярский край 93

Иркутская область 137

Кемеровская область 32

Новосибирская область 158

Омская область 59

Томская область 23

Республика Бурятия 38

Республика Саха (Якутия) 45

Забайкальский край 67

Камчатский край 25

Приморский край 110

Амурская область 58

Магаданская область 9

Хабаровский край 8

Сахалинская область 1

Еврейская автономная область 6

Чукотский автономный округ 1 За весь период пандемии выписано в России - 384 152 выздоровевших.