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26.06.2020 10:48
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 6800 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом среди вновь выявленных случаев 28,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1. Москва 813
  • 2. Московская область 390
  • 3. Ханты-Мансийский АО 295
  • 4. Санкт-Петербург 223
  • 5. Нижегородская область 210
  • 6. Иркутская область 210
  • 7. Воронежская область 193
  • 8. Свердловская область 193
  • 9. Челябинская область 160
  • 10. Ямало-Ненецкий АО 149
  • 11. Красноярский край 149
  • 12. Республика Тыва 130
  • 13. Ростовская область 121
  • 14. Архангельская область 115
  • 15. Саратовская область 111
  • 16. Волгоградская область 110
  • 17. Ульяновская область 110
  • 18. Новосибирская область 108
  • 19. Приморский край 85
  • 20. Тульская область 80
  • 21. Мурманская область 79
  • 22. Ставропольский край 76
  • 23. Алтайский край 76
  • 24. Ивановская область 75
  • 25. Хабаровский край 75
  • 26. Республика Дагестан 73
  • 27. Белгородская область 72
  • 28. Карачаево-Черкесская Республика 72
  • 29. Брянская область 71
  • 30. Пензенская область 71
  • 31. Курская область 70
  • 32. Кабардино-Балкарская Республика 65
  • 33. Томская область 63
  • 34. Тюменская область 61
  • 35. Омская область 61
  • 36. Забайкальский край 61
  • 37. Краснодарский край 60
  • 38. Оренбургская область 60
  • 39. Самарская область 60
  • 40. Республика Коми 58
  • 41. Чувашская Республика 58
  • 42. Пермский край 58
  • 43. Тверская область 55
  • 44. Владимирская область 51
  • 45. Ленинградская область 50
  • 46. Республика Башкортостан 50
  • 47. Кировская область 50
  • 48. Республика Саха (Якутия) 50
  • 49. Республика Мордовия 48
  • 50. Калужская область 46
  • 51. Тамбовская область 45
  • 52. Новгородская область 45
  • 53. Республика Бурятия 44
  • 54. Амурская область 44
  • 55. Рязанская область 43
  • 56. Смоленская область 43
  • 57. Ярославская область 43
  • 58. Липецкая область 40
  • 59. Орловская область 40
  • 60. Астраханская область 40
  • 61. Республика Татарстан 40
  • 62. Республика Хакасия 39
  • 63. Камчатский край 39
  • 64. Сахалинская область 39
  • 65. Псковская область 37
  • 66. Кемеровская область 34
  • 67. Республика Адыгея 30
  • 68. Республика Ингушетия 30
  • 69. Республика Марий Эл 30
  • 70. Костромская область 28
  • 71. Республика Северная Осетия 27
  • 72. Республика Карелия 24
  • 73. Удмуртская Республика 20
  • 74. Калининградская область 19
  • 75. Курганская область 19
  • 76. Вологодская область 18
  • 77. Республика Калмыкия 18
  • 78. Магаданская область 12
  • 79. Республика Алтай 11
  • 80. Чеченская Республика 10
  • 81. Республика Крым 7
  • 82. Еврейская АО 5
  • 83. г. Севастополь 5
  • 84. Ненецкий автономный округ 1
  • 85. Чукотский АО 1

Всего в России зарегистрировано 620 794 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. г. Москва 0,4%
  • 2. Чеченская Республика 0,6%
  • 3. Московская область 0,7%
  • 4. Республика Северная Осетия 0,7%
  • 5. Чукотский АО 0,7%
За сутки подтверждено 176 летальных случаев
  • Владимирская область 4
  • Воронежская область 1
  • Ивановская область 1
  • Калужская область 1
  • Курская область 1
  • Липецкая область 1
  • Московская область 14
  • Орловская область 3
  • Рязанская область 1
  • Смоленская область 1
  • Тульская область 3
  • Москва 25
  • Архангельская область 2
  • Мурманская область 1
  • Санкт-Петербург 47
  • Краснодарский край 1
  • Ростовская область 5
  • Республика Дагестан 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Республика Северная Осетия - Алания 1
  • Ставропольский край 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Мордовия 1
  • Республика Чувашия 3
  • Пермский край 2
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 3
  • Оренбургская область 2
  • Пензенская область 1
  • Свердловская область 3
  • Ханты-Мансийский АО 3
  • Челябинская область 18
  • Алтайский край 1
  • Красноярский край 8
  • Иркутская область 6
  • Новосибирская область 1
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Приморский край 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умер 8 781 человек.

За сутки выписано 8 988 выздоровевших человек
  • Белгородская область 95
  • Брянская область 20
  • Владимирская область 61
  • Воронежская область 109
  • Ивановская область 120
  • Калужская область 58
  • Костромская область 7
  • Курская область 36
  • Липецкая область 31
  • Московская область 1489
  • Орловская область 45
  • Рязанская область 56
  • Смоленская область 71
  • Тамбовская область 45
  • Тверская область 56
  • Тульская область 159
  • Ярославская область 47
  • Москва 1997
  • Республика Карелия 9
  • Республика Коми 16
  • Архангельская область 88
  • Ненецкий автономный округ 3
  • Вологодская область 23
  • Калининградская область 14
  • Ленинградская область 20
  • Мурманская область 77
  • Новгородская область 38
  • Псковская область 41
  • Санкт-Петербург 395
  • Республика Адыгея 30
  • Республика Калмыкия 17
  • Республика Крым 20
  • Краснодарский край 108
  • Астраханская область 52
  • Волгоградская область 75
  • Ростовская область 304
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 23
  • Республика Ингушетия 35
  • Кабардино-Балкарская Республика 92
  • Карачаево-Черкесская Республика 49
  • Республика Северная Осетия - Алания 20
  • Чеченская Республика 1
  • Ставропольский край 87
  • Республика Башкортостан 140
  • Республика Мордовия 54
  • Республика Татарстан 23
  • Удмуртская Республика 24
  • Республика Чувашия 40
  • Пермский край 61
  • Кировская область 63
  • Нижегородская область 378
  • Оренбургская область 25
  • Пензенская область 139
  • Самарская область 49
  • Саратовская область 112
  • Ульяновская область 51
  • Курганская область 12
  • Свердловская область 290
  • Тюменская область 38
  • Ханты-Мансийский АО 175
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 52
  • Республика Алтай 15
  • Республика Тыва 125
  • Республика Хакасия 29
  • Алтайский край 83
  • Красноярский край 93
  • Иркутская область 137
  • Кемеровская область 32
  • Новосибирская область 158
  • Омская область 59
  • Томская область 23
  • Республика Бурятия 38
  • Республика Саха (Якутия) 45
  • Забайкальский край 67
  • Камчатский край 25
  • Приморский край 110
  • Амурская область 58
  • Магаданская область 9
  • Хабаровский край 8
  • Сахалинская область 1
  • Еврейская автономная область 6
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период пандемии выписано в России - 384 152 выздоровевших.

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