Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом среди вновь выявленных случаев 28,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1. Москва 813
- 2. Московская область 390
- 3. Ханты-Мансийский АО 295
- 4. Санкт-Петербург 223
- 5. Нижегородская область 210
- 6. Иркутская область 210
- 7. Воронежская область 193
- 8. Свердловская область 193
- 9. Челябинская область 160
- 10. Ямало-Ненецкий АО 149
- 11. Красноярский край 149
- 12. Республика Тыва 130
- 13. Ростовская область 121
- 14. Архангельская область 115
- 15. Саратовская область 111
- 16. Волгоградская область 110
- 17. Ульяновская область 110
- 18. Новосибирская область 108
- 19. Приморский край 85
- 20. Тульская область 80
- 21. Мурманская область 79
- 22. Ставропольский край 76
- 23. Алтайский край 76
- 24. Ивановская область 75
- 25. Хабаровский край 75
- 26. Республика Дагестан 73
- 27. Белгородская область 72
- 28. Карачаево-Черкесская Республика 72
- 29. Брянская область 71
- 30. Пензенская область 71
- 31. Курская область 70
- 32. Кабардино-Балкарская Республика 65
- 33. Томская область 63
- 34. Тюменская область 61
- 35. Омская область 61
- 36. Забайкальский край 61
- 37. Краснодарский край 60
- 38. Оренбургская область 60
- 39. Самарская область 60
- 40. Республика Коми 58
- 41. Чувашская Республика 58
- 42. Пермский край 58
- 43. Тверская область 55
- 44. Владимирская область 51
- 45. Ленинградская область 50
- 46. Республика Башкортостан 50
- 47. Кировская область 50
- 48. Республика Саха (Якутия) 50
- 49. Республика Мордовия 48
- 50. Калужская область 46
- 51. Тамбовская область 45
- 52. Новгородская область 45
- 53. Республика Бурятия 44
- 54. Амурская область 44
- 55. Рязанская область 43
- 56. Смоленская область 43
- 57. Ярославская область 43
- 58. Липецкая область 40
- 59. Орловская область 40
- 60. Астраханская область 40
- 61. Республика Татарстан 40
- 62. Республика Хакасия 39
- 63. Камчатский край 39
- 64. Сахалинская область 39
- 65. Псковская область 37
- 66. Кемеровская область 34
- 67. Республика Адыгея 30
- 68. Республика Ингушетия 30
- 69. Республика Марий Эл 30
- 70. Костромская область 28
- 71. Республика Северная Осетия 27
- 72. Республика Карелия 24
- 73. Удмуртская Республика 20
- 74. Калининградская область 19
- 75. Курганская область 19
- 76. Вологодская область 18
- 77. Республика Калмыкия 18
- 78. Магаданская область 12
- 79. Республика Алтай 11
- 80. Чеченская Республика 10
- 81. Республика Крым 7
- 82. Еврейская АО 5
- 83. г. Севастополь 5
- 84. Ненецкий автономный округ 1
- 85. Чукотский АО 1
Всего в России зарегистрировано 620 794 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. г. Москва 0,4%
- 2. Чеченская Республика 0,6%
- 3. Московская область 0,7%
- 4. Республика Северная Осетия 0,7%
- 5. Чукотский АО 0,7%
За сутки подтверждено 176 летальных случаев
- Владимирская область 4
- Воронежская область 1
- Ивановская область 1
- Калужская область 1
- Курская область 1
- Липецкая область 1
- Московская область 14
- Орловская область 3
- Рязанская область 1
- Смоленская область 1
- Тульская область 3
- Москва 25
- Архангельская область 2
- Мурманская область 1
- Санкт-Петербург 47
- Краснодарский край 1
- Ростовская область 5
- Республика Дагестан 3
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Ставропольский край 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Республика Чувашия 3
- Пермский край 2
- Кировская область 1
- Нижегородская область 3
- Оренбургская область 2
- Пензенская область 1
- Свердловская область 3
- Ханты-Мансийский АО 3
- Челябинская область 18
- Алтайский край 1
- Красноярский край 8
- Иркутская область 6
- Новосибирская область 1
- Республика Саха (Якутия) 2
- Приморский край 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умер 8 781 человек.
За сутки выписано 8 988 выздоровевших человек
- Белгородская область 95
- Брянская область 20
- Владимирская область 61
- Воронежская область 109
- Ивановская область 120
- Калужская область 58
- Костромская область 7
- Курская область 36
- Липецкая область 31
- Московская область 1489
- Орловская область 45
- Рязанская область 56
- Смоленская область 71
- Тамбовская область 45
- Тверская область 56
- Тульская область 159
- Ярославская область 47
- Москва 1997
- Республика Карелия 9
- Республика Коми 16
- Архангельская область 88
- Ненецкий автономный округ 3
- Вологодская область 23
- Калининградская область 14
- Ленинградская область 20
- Мурманская область 77
- Новгородская область 38
- Псковская область 41
- Санкт-Петербург 395
- Республика Адыгея 30
- Республика Калмыкия 17
- Республика Крым 20
- Краснодарский край 108
- Астраханская область 52
- Волгоградская область 75
- Ростовская область 304
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 23
- Республика Ингушетия 35
- Кабардино-Балкарская Республика 92
- Карачаево-Черкесская Республика 49
- Республика Северная Осетия - Алания 20
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 87
- Республика Башкортостан 140
- Республика Мордовия 54
- Республика Татарстан 23
- Удмуртская Республика 24
- Республика Чувашия 40
- Пермский край 61
- Кировская область 63
- Нижегородская область 378
- Оренбургская область 25
- Пензенская область 139
- Самарская область 49
- Саратовская область 112
- Ульяновская область 51
- Курганская область 12
- Свердловская область 290
- Тюменская область 38
- Ханты-Мансийский АО 175
- Ямало-Ненецкий автономный округ 52
- Республика Алтай 15
- Республика Тыва 125
- Республика Хакасия 29
- Алтайский край 83
- Красноярский край 93
- Иркутская область 137
- Кемеровская область 32
- Новосибирская область 158
- Омская область 59
- Томская область 23
- Республика Бурятия 38
- Республика Саха (Якутия) 45
- Забайкальский край 67
- Камчатский край 25
- Приморский край 110
- Амурская область 58
- Магаданская область 9
- Хабаровский край 8
- Сахалинская область 1
- Еврейская автономная область 6
- Чукотский автономный округ 1
За весь период пандемии выписано в России - 384 152 выздоровевших.