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26 июня 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8192)

Федеральный закон от 23 июня 2020 г. N 185-ФЗ "О внесении изменений в статью 41 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и статью 41 Федерального закона "О гражданской обороне"

Дата подписания 23 июня 2020 г.
Опубликован 26 июня 2020 г.

Принят Государственной Думой 10 июня 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 июня 2020 года

Статья 1

Внести в статью 41 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3648; 2012, N 14, ст. 1549; 2015, N 18, ст. 2622; N 48, ст. 6723; 2016, N 1, ст. 68; 2019, N 27, ст. 3524; 2020, N 14, ст. 2028) следующие изменения:

1) в подпункте "а" пункта 4 слова "Национальный центр управления в кризисных ситуациях, подведомственный федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному" заменить словами "подразделение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного";

2) в подпункте "а" пункта 5 слова "Национальный центр управления в кризисных ситуациях, подведомственный федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному" заменить словами "подразделение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного".

Статья 2

В абзаце втором статьи 41 Федерального закона от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 799; 2016, N 1, ст. 68; 2019, N 18, ст. 2208) слова "(Национальный центр управления в кризисных ситуациях), находящийся в ведении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны," заменить словами "(подразделение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны)".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин