Принят Государственной Думой 10 июня 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 июня 2020 года

Статья 1

Внести в статью 41 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3648; 2012, N 14, ст. 1549; 2015, N 18, ст. 2622; N 48, ст. 6723; 2016, N 1, ст. 68; 2019, N 27, ст. 3524; 2020, N 14, ст. 2028) следующие изменения:

1) в подпункте "а" пункта 4 слова "Национальный центр управления в кризисных ситуациях, подведомственный федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному" заменить словами "подразделение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного";

2) в подпункте "а" пункта 5 слова "Национальный центр управления в кризисных ситуациях, подведомственный федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному" заменить словами "подразделение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного".

Статья 2

В абзаце втором статьи 41 Федерального закона от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 799; 2016, N 1, ст. 68; 2019, N 18, ст. 2208) слова "(Национальный центр управления в кризисных ситуациях), находящийся в ведении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны," заменить словами "(подразделение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны)".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин