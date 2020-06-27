Академия МЧС России выпустила 227 курсантов

В Москве состоялся 84-й выпуск специалистов с высшим образованием системы МЧС России. Из стен Академии государственной противопожарной службы сегодня вышли подготовленными специалистами 227 слушателей и курсантов.

Уже известно, что 33 из них пополнят ряды столичного главка МЧС. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Москве, эти выпускники займут должности офицерского состава государственного пожарного надзора, дознания, экспертов судебно-экспертного центра, а также кадровой службы. Остальные выпускники будут распределены по другим регионам страны.

Золотой медалью МЧС России "За особые успехи в учении" представлены к награждению 12 выпускников.

Академия ГПС в Москве - это одна из главных кузниц кадров системы, поэтому из ее стен всегда выпускались наиболее профессиональные специалисты.