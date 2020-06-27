Богатый омега-3 продукт оказался способным снижать сахар в крови

Иранские исследователи выяснили, что каротиноид астаксантин способен ускорить метаболизм глюкозы и снизить уровень сахара в крови.

Как пояснили медики, к антиоксидантам, выводящим из организма опасные свободные радикалы (побочные продукты клеточного метаболизма), относятся в том числе каротиноиды. Они придают овощам и фруктам яркий оранжевый цвет.

Среди них особенный потенциал продемонстрировал антиоксидант астаксантин, содержащийся в большом количестве в красной рыбе. Также он есть в других морепродуктах.

Исследование, которое длилось в течение двух месяцев, показало, что у диабетиков, получавших астаксантин, наблюдалось снижение массы жира в организме. Те же добровольцы имели более низкое систолическое давление. Кроме того, астаксантин снижает уровни гликированных белков в крови, а также концентрацию в ней глюкозы.

То есть, каротиноид астаксантин также эффективен при высоком кровяном давлении и повышенном холестерине, заключили исследователи.