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27.06.2020 10:00
Рубрика: Культура

Человеку-пауку - 45: Пять лучших ролей Тоби Магуайра

Текст: Мария Воронова
Тоби Магуайру в субботу исполняется 45 лет. Несмотря на то что многие ассоциируют актера именно с Человеком-пауком, его не постигла печальная участь многих участников "супергеройских" проектов: он не стал заложником одной роли. Магуайру доставались совершенно разные персонажи: от сироты до аристократа, от наивного парнишки до переживающего посттравматический синдром военного. Всего на его счету более 40 ролей в кино и несколько продюсерских проектов. В день рождения актера вспоминаем самых известных экранных героев в его исполнении.

Гомер Уэллс / "Правила виноделов"

В драме режиссера Лассе Халльстрема, снятой по одноименному роману Джона Ирвинга, Магуайр сыграл выросшего в сиротском приюте юношу. Он никогда не покидал пределы учреждения, познавал акушерское дело, ассистируя доктору Уилбуру Ларчу (в исполнении Майкла Кейна), и должен был стать ему достойной заменой на посту директора приюта. Однако молодой человек всегда мечтал посмотреть мир, поэтому хватается за возможность уехать вслед за новыми друзьями и поработать сборщиком яблок на их семейной ферме.

Фото: kinopoisk.ru

Питер Паркер / "Человек-паук"

Широкая известность пришла к Тоби Магуайру в 2002 году, когда он сыграл Человека-паука в одноименном фильме Сэма Рэйми. Поскольку картину сняли по комиксам, сюжет не преподнес нового: юный Питер Паркер неожиданно получил суперсилу, надел красно-синий костюм и поспешил помочь полиции бороться с преступностью, а еще защищал город от суперзлодеев. И даже спустя годы, за которые о персонаже вселенной Marvel вышел не один фильм, Питер Паркер в исполнении Магуайра для многих фанатов остается каноничным.

Фото: kinopoisk.ru

Джон "Ред" Поллард / "Фаворит"

В центре сюжета фильма Гэри Росса история, основанная на реальных событиях 1938 года. Магуайр сыграл боксера, покалеченного в незаконных боях и отправившегося искать счастья на ипподроме во время Великой депрессии. Полуслепой парнишка стал наездником строптивого скакуна, который, казалось, совершенно не подходит для участия в скачках. Но эти двое все же получили шанс достичь небывалых высот.

Фото: kinopoisk.ru

Капитан Сэм Кэхилл / "Братья"

В картине Джима Шеридана Магуайр и Джейк Джилленхол сыграли совершенно не похожих друг на друга братьев Сэма и Тома Кэхиллов: первый - молодой офицер, добровольцем отправившийся в Афганистан; второй - разгильдяй, только-только вышедший из тюрьмы. Получив известие о гибели Сэма, без вести пропавшего во время боевых действий, Том берет на себя заботу о дочерях и жене брата. Между героями Натали Портман и Джейка Джилленхола вспыхивает чувство, но неожиданно Сэм возвращается…

Фото: kinopoisk.ru

Ник Кэррауэй / "Великий Гэтсби"

В экранизации знаменитого произведения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда Магуайр исполнил роль рассказчика. Его герой пишет мемуары, открывает нам Джея Гэтсби, который устраивал самые пышные вечеринки в округе и был трагически влюблен в замужнюю Дэйзи Бьюкенен. Окунувшись в мир богачей, Ник Кэррауэй видит, что даже представителям высшего общества не чужды человеческая трагедия и настоящая любовь, неуверенность и вечные мечтания. А роль Гэтсби исполнил лучший друг Магуайра, с которым они уже не раз появлялись на экране, - Леонардо Ди Каприо.

Фото: kinopoisk.ru
Культура Кино и ТВ Мировое кино

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