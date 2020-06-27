Чеснаков: Голосование по Конституции соответствует всем нормам открытости

Проходящее в России голосование по поправкам в Конституцию соответствует всем нормам гласности и открытости.

Такое мнение в беседе с "РГ" высказал глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Первые два дня показали, что организация голосования по поправкам в Конституцию соответствует всем современным нормам открытости и является демократичной, прозрачной процедурой для отражения волеизъявления граждан, - отметил собеседник "РГ". - Особенно позитивно выглядит ситуация с электронным дистанционным голосованием. Этот опыт заслуживает всяческого распространения на будущих выборах".