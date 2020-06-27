Что ожидает Чувашию в ближайшие годы

В новом десятилетии республика планирует стать регионом передовых технологий и устойчивого социально-экономического развития .

Комплексную программу социально-экономического развития Чувашской Республики, о разработке которой ранее объявил врио главы региона Олег Николаев, ждали и активно обсуждали. Это закономерно - социально-экономическая ситуация в Чувашии за последние годы ухудшилась: экономика оказалась в депрессивном состоянии, жители разъезжались в поисках работы, существующие ресурсы не были задействованы...

Однако интерес к "программе Николаева" заключается не только в отношении к прошлому, а в большей степени благодаря смелому проектированию будущего командой нового руководителя региона и его личному видению предстоящих шагов. Напомним, что Николаев долго проработал в ведомствах на федеральном уровне, где использование современных подходов считается важным и необходимым условием. Теперь он приносит этот опыт в регион - в Комплексной программе это находит прямое отражение. Отметим, что в разработке программы принимали участие представители предпринимательского и экспертного сообщества Чувашии, а также "Международный центр развития регионов". Им удалось не просто выявить системные проблемы, но и предложить пути их решения с конкретными источниками ресурсов и прогнозируемым результатом. Но что даже более значимо - это объединение усилий разных экспертов региона, что при прошлом руководстве было практически невозможным. Координатором работы стал председатель комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков, который несколько месяцев назад по предложению Николаева возглавил Высший экономический совет республики. Активнейшее участие в работе принял экс-президент Чувашии, ныне первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров.

"Мы подробно изучили Комплексную программу социально-экономического развития Чувашской Республики, чтобы выделить основные направления, за счет которых планируется привести регион к процветанию, - отмечает Николаев. - Большой блок посвящен анализу сложившейся ситуации и оценке сдерживающих развитие республики проблем". По его мнению, регион обладает сегодня всем необходимым набором документов стратегического планирования и программного развития, но документ нужен, чтобы "понять причины и неправильного развития и принять конкретные действия для перелома негативных тенденций".

В числе глобальных проблем республики - отсутствие свободной земли, качество дорожной сети, обеспечение населения качественной водой и очистка сточных вод, выбытие и старение сельского населения, слабая локализация промышленного производства, нескоординированная цифровизация.

Помимо глобальных проблем авторы программы выделяют ряд отраслевых. Так, среди первоочередных вопросов, требующих решения в промышленности, названы проблемы сертификации (аттестации, аккредитации) важной для экономики Чувашии продукции, слабая защита внутреннего рынка, недостаточная преференциальная поддержка и другие. В качестве решения предлагается дорожная карта, предполагающая 59 конкретных мероприятий, среди которых снижение издержек, связанных с сертификацией продукции для российских производителей, реформирование республиканских институтов развития и другие.

Из более 300 инвестиционных проектов программы 92 проекта являются проектами развития промышленных предприятий. Среди наиболее крупных проектов можно выделить: создание производства тракторной техники малой и средней мощности на территории России в рамках СПИК 2.0 (ООО "МИГ "КТЗ"); проекты развития производства химической продукции ПАО "Химпром" (модернизация кремнийорганического комплекса с увеличением выпуска товарной продукции, строительство производства перекиси водорода мощностью 50 000 тонн).

При этом авторы программы обращают внимание на нетипичность структуры экономики региона (валовый региональный продукт) для экономики России. Так, если доля сельского хозяйства по стране составляет 4,3%, то в Чувашии - 8,3%. В республике хорошо развита обрабатывающая промышленность - 27,9% против 19% по России. А добывающая наоборот - 0,1% ВРП против 14,8%.

Всего планируется реализация 309 инвестиционных проектов. Объем инвестиций по таким проектам программы в 2020-2025 гг. превысит 162,4 млрд рублей. Наибольшие объемы финансирования предусмотрены по жилищному строительству - 42,4%, промышленности - 29%, АПК - 14%.

Основными драйверами роста экономики Чувашской Республики станут обрабатывающая промышленность, аграрно-промышленный комплекс (включая хранение и переработку), сфера информационных технологий и туризм, а также строительная деятельности при реализации инвестиционных проектов и развития инфраструктуры в рамках программы.

В результате освоения запланированных инвестиций предприятиями Чувашской Республики дополнительный объем реализации продукции (работ, услуг) в 2025 году составит 88 млрд рублей, а после выхода всех проектов на проектную мощность после 2028 года - более 115,7 млрд рублей.

Отдельным направлением в программе закреплена цифровизация региона. Это касается и бизнес-процессов, и сферы управления, и потребностей населения. Планируется не только повысить доступность мобильной связи и интернета, но и значительно расширить практическое применение IT-технологий в управленческих и бизнес-процессах.

Для того, чтобы глубоко проработать эти направления, принято решение организовать в республике ситуационный центр. Кроме того, для повышения эффективности и ведения мониторинга процесса реализации программы в целом предлагается создать отдельный проектный офис.

Смогут ли перестроиться чувашские чиновники и весь региональный правительственный аппарат - покажет время. Но можно констатировать: стратегия развития региона детально и достаточно четко проработана.