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27.06.2020 12:43
Рубрика: Власть

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня

Текст: Галина Мисливская
По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%. Такие цифры назвала глава ЦИК Элла Памфилова.

"По итогам второго дня явка составила чуть меньше, чем в первый день голосования, но все-таки довольно прилично. Количество проголосовавших граждан на общероссийском голосовании по состоянию на конец дня 26 июня составляет 21 млн 171 тыс. 137 человек. Общая явка составила по итогам двух дней 19,49%", - сказала она в субботу в информационном центре ЦИК.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Что касается дистанционного электронного голосования, которое проходит в Москве и Нижегородской области, то в концу дня в пятницу онлайн-явка составила 815 557 человек или 68,49%.

Активнее всего голосуют в Туве (33,73%), в Тамбовской области (35,15%) и на Чукотке (33,65%), самая низкая явка пока зафиксирована в Иркутской области (7,78%).

"В остальных регионах все идет более-менее ровно", - отметила Памфилова.

"Мы перевыполнили свои обещания - полагали, что не сможем так оперативно, быстро, по итогам суток собирать эти материалы, но - я благодарю коллег в регионах - у нас это получилось", - отметила она.

Глава ЦИК также напомнила слова президента РФ Владимира Путина о том, что явка должна быть естественной.

"Никаких случаев принуждения! Мы контролируем ситуацию, мониторим инфополе и оперативно реагируем на поступающую информацию", - сказала она.

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