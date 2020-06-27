ЦИК: Порядка 500 тыс. наблюдателей работают на общероссийском голосовании

Общественная палата РФ и палаты в регионах зарегистрировали более 500 тысяч наблюдателей на общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, сообщила в субботу глава ЦИК Элла Памфилова.

"На сей момент у нас ход общероссийского голосования контролируют порядка 500 тысяч наблюдателей", - сказала она.

Председатель Центризбиркома призвала коллег в регионах прислушиваться к замечаниям наблюдателей. "Их нужно рассматривать как наших партнеров и реагировать на выявленные ими недоработки с благодарностью", - сказала она.

Ранее с такой же просьбой обратился к членам участковых комиссий руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ Максим Григорьев. "Я хочу прояснить это: миссия нашей системы общественного наблюдения состоит не в том, чтобы поддакивать избирательным комиссиям. Мы осуществляем жесточайший контроль, и у нас есть полная поддержка ЦИК", - сказал он.

Григорьев пояснил, что "Золотой стандарт наблюдения", разработанный специально для плебисцита по Конституции, в чем-то даже строже рекомендаций ЦИК и Роспотребнадзора. Особенно в части, касающейся соблюдения санитарных норм. "Любая недоработка будет отмечена, информация будет срочно передаваться в региональные общественные палаты, в избирательные комиссии регионы, а мы передаем это в ЦИК. Никаких поблажек не будет", - добавил он.