Данилин: Общероссийское голосование в целом проходит позитивно

Эксперт Центра политического анализа Павел Данилин заявил "РГ", что голосование по поправкам в Конституцию в целом идет достаточно позитивно.

- Если голосование растягивается на несколько дней, то в первый день всегда приходит больше всего человек, потом идет спад, а в финальный день голосования снова можно ждать большое число людей, - сказал эксперт в разговоре с корреспондентом "РГ". - У нас голосование в таком формате проходит впервые, но по международному опыту так и происходит.

По словам Данилина, явка же на электронное голосование - грандиозная. В Москве таким способом сделали выбор уже 750 тысяч человек. "Это хороший и достойный результат", - резюмировал эксперт.