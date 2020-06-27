Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заподозрил наличие "тайного меморандума" между Киевом и МВФ, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат от фракции партии "Слуга народа" Галина Трьетьякова заявила, что семьи, претендующие на материальную помощь от государства, рожают детей "очень низкого качества". По мнению Рабиновича, это высказывание характеризует отношение правящей партии к украинскому народу и указывает на наличие некоего тайного сговора властей с МВФ.

"Это касается секретного меморандума с МВФ о снижении количества населения в стране. Где это тайное соглашение, которое они боятся нам показать?", - задал вопрос в эфире телеканала "112 Украина" оппозиционный депутат. По мнению Рабиновича, если Третьякова после своих слов останется в партии, значит, тайный план "принят на полное вооружение".

Напомним, совет управляющих МВФ одобрил новую программу содействия Украине на 18 месяцев общим объемом в пять миллиардов долларов, первый транш составил 2,1 миллиарда.