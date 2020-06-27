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27.06.2020 15:29
Рубрика: Экономика

Детский омбудсмен считает, что в помощи нуждаются дети до 18 лет

Текст: Татьяна Владыкина
Уполномоченный по права ребенка Анна Кузнецова получила долгожданный ответ на логичный вопрос - почему "карантинное" десятитысячное пособие на ребенка не получают дети "16+". Ответ обескуражил детского правозащитника.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Напомним, тема социального обеспечения занимает почетное первое место в непростое карантинное время.

На этой неделе, по слова Кузнецовой, в аппарат Уполномоченного обратились 3 620 заявителей. Детский омбудсмен рассказала, что наши сограждане просят помощи в оформлении льгот и пособий.

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"Либо не справляются самостоятельно, либо допускают ошибки, и оформление затягивается", - комментирует обращения Анна Кузнецова. Она отмечает, что "основной причиной по-прежнему становятся бюрократические проволочки и нежелание вникать в суть проблемы тех, кто непосредственно на местах занимается оформлением льгот".

Уполномоченный рассказала так же о том, что просьб увеличить возраст получателей единовременной выплаты в 10 000 рублей до 18 лет становится все больше.

- Мы обращались по этому поводу в Правительство, - напомнила Анна Кузнецова. - Наше обращение было передано в курирующее ведомство - в Министерство труда, которое, к сожалению, не поддержало наше предложение. Их аргументы, связанные с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет, нас, конечно, устроить не могут. Тысячи запросов граждан по-прежнему без ответа. Отмечу, что в Совете Федерации, в Государственной Думе идея о расширении выплат поддерживается. Но решение сейчас найдено в регионах. Некоторые главы регионов определили выплаты с 16 до 18 лет на местном уровне. И, конечно, это решение нужно поддерживать и распространять.

Фото: iStock
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Еще один вопрос, который беспокоит российских родителей - дистанционное обучение. Детский омбудсмен отметила небывалый всплеск коллективных обращений от родителей школьников и студентов, которые обеспокоены вопросом внесения поправок, регламентирующих порядок дистанционного обучения.

- Тысячи заявителей подписались под подобными обращениями, - говорит Анна Кузнецова. - Конечно, в первую очередь хочется успокоить родителей: поправки по дистанционке предполагают лишь регламентацию проведения самого процесса дистанционного образования и никаким образом не подразумевают введение его на постоянной основе. На этой позиции стоим мы, об этом сказал Президент России ранее. На пошлой неделе Министерство просвещения уже озвучило планы: новый учебный год начнется в обычном, очном режиме, с 1 сентября.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка

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