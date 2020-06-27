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27.06.2020 13:57
Рубрика: Спорт

"Динамо" сыграет с ЦСКА основным составом в матче РПЛ

Текст: Артур Нанян
Московское "Динамо" объявило, что в сегодняшней встрече 24-го тура чемпионата России с ЦСКА сыграет основным составом. Заявление приводится в Twitter клуба.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

На прошлой неделе матч динамовцев с "Краснодаром" был отменен после того, как стало известно, что три футболиста "бело-голубых" - Шарль Каборе, Себастьян Шиманьски и Клинтон Н"Жи - заражены коронавирусом. Команда закрылась на базе и ушла на карантин. Ранее рассматривался вариант, при котором "Динамо" сыграло бы с ЦСКА дублирующим составом.

Фото: EPA/SEDAT SUNA
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Матч "бело-голубых" с армейцами пройдет сегодня в 19:00 по московскому времени.

Тем временем

По информации "Спорт-Экспресс", "Ростов" получил разрешение от местного Роспотребнадзора и сыграет в Туле с "Арсеналом" основным составом. Участие в игре не примут только зараженные футболисты: Хорен Байрамян, Арсений Логашов, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Деннис Хаджикалунич и Роман Еременко.

Ранее ростовчане вынуждены были отправить на выездной поединок с "Сочи" (1:0) футболистов 2001-2004 годов рождения из-за вспышки коронавируса.

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