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27.06.2020 21:38
Рубрика: Спорт

"Динамо" сыграло вничью с ЦСКА

Текст: Артур Нанян
В одном из центральных матчей 24-го тура чемпионата России "Динамо" принимало ЦСКА. Дерби закончилось вничью - 0:0.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Об этой встрече говорили чуть ли не всю неделю. До конца оставалось неизвестно, каким составом сыграют динамовцы. Основная команда на прошлой неделе ушла на карантин после выявления коронавируса у трех футболистов, из-за чего был перенесен поединок с "Краснодаром".

Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images
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Еще в начале недели появилась информация, что против ЦСКА выйдет дублирующий состав "бело-голубых". Но в итоге появилась основа. Что касается армейцев, то эта встреча стала первой для "красно-синих" после того, как главный тренер команды Виктор Гончаренко написал заявление об отставке. При этом руководство клуба все еще не решило: увольнять специалиста или нет. В его отсутствие главным на скамейке стал Сергей Овчинников.

Матч получился боевым, без обилия голевых моментов. Пожалуй, чуть ближе к успеху были армейцы, особенно во втором тайме. Опасно бил в одном из эпизодов Влашич, мог забивать Сигурдссон. Но в итоге дерби завершилось безголевой ничьей.

В турнирной таблице ЦСКА остается пятым, имея в своем активе 37 очков. Ну а "Динамо" идет на седьмой строчке с 31 набранным баллом.

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