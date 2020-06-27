Федерация баскетбола определила лучших игроков мужской Суперлиги

Лучших игроков чемпионата мужской Суперлиги, состоящей из двух дивизионов, определила Российская федерация баскетбола (РФБ), руководимая Андреем Кириленко. MVP (то есть самым ценным игроком турнира) Суперлиги 1 признан Владимир Пичкуров (БК "Самара").

На тот момент, когда первенство Суперлиги 1 с участием проводивших двухкруговой 16 команд, было прервано из-за пандемии коронавируса, участники провели по 25-27 матчей из запланированных 30-ти в "регулярном" чемпионате. РФБ чисто технически произвела классификацию команд, просто зафиксировав их результаты. Лидировали БК "Самара" и "Спартак-Приморье" с равными показателями 21 победа - 5 поражений (их личные встречи - 79:65 на Дальнем Востоке и 76:79 на берегах Волги). Если же говорить о том, кто до сих пор является действующим чемпионом Суперлиги 1, то надо брать сезон 2018/19 - это БК "Самара".

Что касается самого ценного игрока соревнований Суперлиги 1 самарца Владимира Пичкурова, то в 26 проведенных своей командой матчей то он только в одной игре не вышел в стартовом составе, а во всех остальных случаях начинал в самой боевой пятерке. Средняя результативность - 16,0 очка за матч, время на площадке - чуть более 29 минут из стандартных 40, подборы - 4,9, неплохая реализация штрафных бросков (54/61), очень приличная "дальнобойность" (трехочковые попадания - 66/152 = 43,4 процента).

Полный список лауреатов нашей мужской баскетбольной Суперлиги:

Первый дивизион (Суперлига 1): MVP - Владимир Пичкуров (БК "Самара"); вошли в символическую пятерку по классическим баскетбольным амплуа разыгрывающий Антон Глазунов (БК "Самара"), атакующий защитник Алексей Вздыхалкин ("Спартак-Приморье", Приморский край), легкий форвард Игорь Вольхин ("Химки-Подмосковье", Московская обл.), тяжелый форвард Артемс Бутянковс ("Буревестник", Ярославль), центровой Евгений Минченко ("Купол-Родники", Ижевск). Кроме того, Минченко стал обладателем специального приза "Самому зрелищному игроку".

Второй дивизион (Суперлига 2): MVP - Сергей Жульков ("Чебоксарские Ястребы", Чебоксары); в топ-5 по позициям разыгрывающий Павел Кольцов ("Чебоксарские Ястребы"), атакующий защитник Тимофей Герасимов ("Локомотив-Кубань-ЦОП", Краснодар), легкий форвард Александр Матвеев ("Динамо", Магнитогорск), тяжелый форвард Константин Глазырин ("Иркут", Иркутск), центровой Руслан Абдулбасиров (БК "Тамбов", Тамбовская обл.).

Справка "РГ"

Классификация в чемпионате России-2019/20 среди мужских команд (без определения победителей и призеров)

Единая лига (D-1)

1. "Химки" (Московская область). 2. ЦСКА (Москва). 3. "Локомотив-Кубань" (Краснодар). 4. УНИКС (Казань). 5. "Зенит" (Санкт-Петербург). 6. ПАРМА (Пермский край). 7. "Енисей" (Красноярский край). 8. "Нижний Новгород" (Нижний Новгород). 9. "Автодор" (Саратов).

Суперлига 1 (D-2)

1 (10 - место в общей классификации). "Спартак-Приморье" (Приморский край). 2 (11). "Самара" (Самара). 3 (12). "Буревестник" (Ярославль). 4 (13). "Уралмаш" (Екатеринбург). 5 (14). "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда). 6 (15). "Восток-65" (Южно-Сахалинск). 7 (16). "Купол-Родники" (Ижевск). 8 (17). МБА (Москва). 9 (18). "Университет-Югра" (Сургут). 10 (19). "Руна-Баскет" (Москва). 11 (20). "Уфимец" (Уфа). 12 (21). ЦСКА-2 (Москва). 13 (22). "Урал" (Екатеринбург). 14 (23). "Химки-Подмосковье" (Московская область). 15 (24). "Спартак" (Санкт-Петербург). 16 (25). "Новосибирск" (Новосибирск).

Суперлига 2 (D-3)

1 (26). "Чебоксарские Ястребы" (Чебоксары). 2 (27). "Тамбов" (Тамбовская область). 3 (28). "Динамо" (Магнитогорск). 4 (29). "Иркут" (Иркутск). 5 (30). "Динамо-МГТУ" (Майкоп). 6 (31). "Динамо" (Ставрополь). 7 (32). "АлтайБаскет" (Алтайский край). 8 (33). "Зенит-2" (Санкт-Петербург). 9 (34). "Нефтехимик" (Тобольск). 10 (35). БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону). 11 (36). "Русичи" (Курск). 12 (37). "Локомотив-Кубань-ЦОП" (Краснодар). 13 (38). "Эльбрус" (Черкесск).

ЛУЧШИЕ КОМАНДЫ СУПЕРЛИГИ 1 ЗА ПОСЛЕДНЕЕ 10 СЕЗОНОВ:

2009/2010 - БК "Нижний Новгород" - ныне в Единой лиге ВТБ

2010/2011 - "Спартак-Приморье" (Владивосток)

2011/2012 - "Урал" (Екатеринбург)

2012/2013 - "Урал" (Екатеринбург)

2013/2014 - "Автодор" (Саратов) - ныне в Единой лиге ВТБ

2014/2015 - БК "Новосибирск"

2015/2016 - "Сахалин" (Южно-Сахалинск)

2016/2017 - "Университет-Югра" (Сургут)

2017/2018 - "Спартак-Приморье" (Владивосток)

2018/2019 - БК "Самара" (Самара)

2019/2020 - Победитель не определен из-за мировой пандемии COVID-19