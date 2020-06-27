Федор Смолов забил в одном сезоне "Реалу" и "Барселоне"

Нападающий сборной России Федор Смолов добился уникального достижения для отечественных футболистов: он за один сезон забил как "Реалу", так и "Барселоне".

Напомним: прошлой зимой Смолов перешел в "Сельту" на правах аренды из московского "Локомотива". Дебютный мяч в составе команды из Виго Федор забил в середине февраля в гостевой встрече с "Реалом", а теперь вот отличился в поединке с "Барселоной". Что забавно - оба матча закончились с одинаковым счетом 2:2.

К слову, Смолов стал восьмым россиянином, забивавшим как "Барселоне", так и "Реалу". Ранее подобное удавалось Александру Мостовому, Валерию Карпину, Дмитрию Радченко, Олегу Саленко, Дмитрию Попову, Дмитрию Черышеву и Игорю Корнееву.