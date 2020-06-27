Фестиваль "Зеркало" озвучил программу на выходные

Про зверей и про людей

В этот уикэнд в конкурсе можно, во-первых, посмотреть фильмы конкурсной программы, среди которых, например, есть яркие дебютанты, заявившие о себе на международном фестивале в Роттердаме. К таким дебютам относится картина "Кала Азар" (2020) греческой художницы Янисы Рафы, чьи работы находятся в коллекциях Стеделийк музея, Центрального музея Утрехта, музея современного искусства Ворлинден. Она работала в голландских арт-резиденциях, и первый ее фильм тоже снят в копродукции с Нидерландами. Таинственное название фильма, кстати, обозначает инфекционное заболевание собак, частое в Южной Европе. История о любви к животным семейной пары, которая специализируется на ритуальных услугах для усопших домашних питомцев, оказалась далека от привычных "мимимишных" историях о котиках. Зато отлично вписывается в тренд, намеченный в недавние годы фаворитами Берлинале Агнешкой Холланд ("След зверя") и Ильдико Эньеди "О теле и душе". Отлично снятая, картина Янисы Рафы "Кала Азар" не столько о людях и их меньших братьях, сколько о том переходе между жизнью и смертью, что объединяет все живое на Земле.

Другой многообещающий дебют тоже из программы молодого кино "Яркое будущее" фестиваля в Роттердаме. Это фильм "Бабай" (2020) Артема Айсагалиева, москвича по рождению и выпускника Калифорнийского института искусства. В "Бабае" детские страхи героев и невеселая реальность образуют жесткий микст.

Учтите, что фильмы конкурсной программы доступны, как правило, одни сутки на платформе TVZavr за 99 рублей.

Бранчи онлайн

Картины, которые входят в программу "Фильмы жюри" (это в онлайн зале "Шуя") можно смотреть в течение всего фестиваля - до 30 июня. Цена вопроса все те же 99 рублей. Но откладывать на последний день просмотр не стоит - киноманам нельзя пропустить "Туринскую лошадь" (2011) Белы Тарра и Агнеш Храницки. Это одно из самых мощных поэтических высказываний в кино - род трагического эпоса. Но на него нужно настраиваться и выделять время - фильм длится два с половиной часа.

Кроме того, в эти выходные в 14:00 фестиваль устраивает бранч с членами жюри (разумеется, онлайн - пандемия еще с нами!). В субботу 27-го июня встреча с режиссером Линой Чаплин. Ее фильм "Балет под трибунами" (2019) в прошлом году получил первую премию как лучший документальный фильм 35-го международного фестиваля в Хайфе. История о том, как прима-балерина и хореограф открывает балетную студию под трибунами футбольного стадиона "Тедди" в Иерусалиме, полна юмора, драйва, упорства и любви к жизни. А соседство балерин и футбольных фанатов обещает яркие по-гоголевски гротескные сцены. Смотреть фильм можно тут.

В воскресенье, 28-го, обещан бранч с другим членом жюри - болгарским режиссером Петаром Вылчановым. Для программы "Фильмы жюри" он предложил фильм "Слава" (2016), снятый им в содружестве с Кристиной Грозевой. Пару лет назад фильм "Слава" был в конкурсе Московского международного фестиваля. Эта социальная драма новых времен, которая норовит обрести сюрреалистические обертона, интересна не только неожиданной трансформацией жанра, но и попыткой напомнить о достоинстве "маленького человека". Послушать Петара Вылчанова очень любопытно, тем более, что новый фильм болгарского режиссерского тандема "Отец" (2019) стал обладателем "Хрустального глобуса" кинофестиваля в Карловых Варах.

Академия мультфильмов

Кроме того, на фестивале - суперпрограмма авторского анимационного отечественного кино. В субботу в 18.00 в Фестивальной студии Академию анимационного искусства имени Федора Хитрука представят кинокритик Лариса Малюкова и режиссеры Юрий Норштейн, Константин Бронзит, Андрей Хржановский и Оксана Черкасова. Ну, собственно, их имена говорят сами за себя.

Все фильмы - crème de la crème отечественной анимации: тут и "Нос", и "Ежик в тумане", и "Учитель пения", и "Жил-был пес", и "Остров", и "История одного преступления" и многие другие. Авторы - от Александра Алексеева до Юрия Норштейна, от Федора Хитрука до Андрея Хржановского и обладателя "Оскара" Александра Петрова.

Отобранные мэтрами фильмы можно посмотреть тут. Просмотры бесплатные в течение всего фестиваля. Но приготовьтесь выдержать порцию рекламы, нескончаемой и беспощадной.

Картина мира

Интересные гости приглашены в "Фестивальную студию" на паблик-ток. В час дня в субботу философ Елена Петровская (Институт философии РАН) и культуролог Оксана Гавришина (РГГУ) поговорят о том, "как мы смотрим на быстро меняющийся мир".

А воскресенье, в 18.00 философ Борис Гройс (США) и кинокритик Зара Абдуллаева обсуждают вопрос "Как современное искусство показывает постсоветский мир?".

Посидим в онлайн-кафе

В онлайн-кафе ближе к ночи, в 23. 00, вы в любом случае заглянете. Кто же не хочет послушать актера, режиссера Данилу Козловского и сценариста и режиссера Тимура Бекмамбетова. В роли гостеприимного хозяина - Константин Шавловский.