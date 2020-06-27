Гол Смолова помог "Сельте" сыграть вничью с "Барселоной"

Один из лидеров чемпионата Испании "Барселона" потеряла очки в выездном матче 24-го тура против "Сельты". Встреча закончилась боевой ничьей 2:2.

Гости открыли счет уже на 20-й минуте: с передачи Лионеля Месси отличился Луис Суарес. В первой половине каталонцы могли еще несколько раз огорчить Федора Смолова и его партнеров, но им не везло. А уже в начале второго тайма Смолов сравнял счет, откликнувшись на передачу Окая Йокушлу.

На 67-й минуте Суарес вновь вывел "Барселону" вперед. Впрочем, "Сельта" снова отыгралась: точным ударом со штрафного отметился Яго Аспас. Как итог - 2:2.

В турнирной таблице "Барселона" опередила "Реал" на одно очко, но при этом у мадридцев есть матч в запасе с "Эспаньолом". Что касается "Сельты", то Смолов и компания идут на 16-м месте, имея в активе 34 очка.