Григорьев: Всероссийское голосование идет под беспрецедентным контролем общества

Голосование по поправкам в Конституцию идет при беспрецедентным контролем со стороны волонтеров. Об этом "РГ" заявил директор некоммерческого фонда "Исследование проблем демократии" Максим Григорьев.

"У общественников есть золотой стандарт наблюдения за голосованием, - отметил Григорьев. - И в целом он соблюдается. Есть отдельные вопросы, однако это не портит общего впечатления от общественного контроля".

Как подчеркнул Григорьев, наблюдатели присутствуют везде: и на участках, и в видеоцентре, и при голосовании на дому.