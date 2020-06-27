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27.06.2020 15:56
Рубрика: Общество

Издание "Роскосмоса" назвало недостатки корабля Crew Dragon

Текст: Наталия Ячменникова
Конструкция созданного компанией Илона Маска корабля Crew Dragon (первого частного аппарата, доставившего астронавтов на МКС) имеет ряд неудобств, а также угрожающих здоровью космонавтов особенностей. Об этом говорится в статье основного отраслевого печатного издания Госкорпорации "Роскосмос" - журнала "Русский космос".

Так, у специалистов вызывает тревогу то, что жидкостные двигатели огромной тяги интегрированной двигательной установки системы аварийного спасения установлены прямо за стенкой кабины. Ряд экспертов также сомневаются в том, что для экипажа корабля безопасно непосредственное соседство с парой тонн токсичных компонентов топлива, подаваемых в двигатели системы аварийного спасения под давлением.

"Четырехокись азота и монометилгидразин - это все-таки не вода и даже не перекись водорода", - замечает автор статьи.

Фото: iStock
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Для американцев первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon - это действительно большое достижение, позволяющее избавиться от "российской зависимости" (которую им, кстати, никто не навязывал), - пишет автор. Теперь они самостоятельно смогут летать на МКС и возить туда своих партнеров по программе, в том числе, возможно, россиян.

В свою очередь, в порядке обмена Роскосмос будет доставлять американских астронавтов на станцию на "Союзах". Теперь этот процесс будет взаимно безвозмездным.

После почти двух десятилетий усилий США получили то, к чему стремились изначально: компактную и более надежную, чем Space Shuttle, пилотируемую ракетно-космическую систему, к тому же разительно отличающуюся от шаттла в эксплуатации в сторону меньших расходов, говорится в статье.

Напомним: 31 мая к МКС причалил новый американский пилотируемый корабль Crew Dragon. Впервые - с экипажем. На борту астронавты - 53-летний Даглас Харли и 49-летний Роберт Бенкен. Стыковка состоялась через 19 часов после старта с космодрома на мысе Канаверал.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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