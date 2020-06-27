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27.06.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Как правильно вкладывать деньги в ценные бумаги

Текст: Роман Маркелов
Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках опустилась до очередного исторического и заодно психологического барьера, следует из данных Банка России. По итогам второй декады июня она составила 4,99%.

Из-за снижения банковских ставок вкладчики начали гораздо активнее выходить на рынок ценных бумаг. Так, число клиентов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении выросло за январь-март, соответственно, на 18% и 14% (до 5 млн и 390 тысяч лиц). При этом основную часть новых клиентов к торговле на бирже привлекают сами банки.

Фото: iStock
Как правильно планировать семейный бюджет в кризис

О том, как правильно начинать инвестировать в фондовый рынок, чтобы быстро не разочароваться, рассказал "Российской газете" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

1. Не инвестировать последние сбережения

Сначала следует убедиться в наличии минимального "личного резервного фонда" в размере трех-шести месячных доходов. В этом году ситуация с пандемией отлично показала, как важно домохозяйствам иметь подобный резерв, чтобы в ситуации форс-мажора сохранять возможность поддерживать привычный уровень жизни, обслуживать обязательные платежи и так далее.

2. Остерегаться решений под влиянием эмоций или ажиотажа

Деньги любят спокойствие и холодный расчет. Например, если вы купили акции, а они на следующий день просели, но при этом ваш горизонт больше года, продавать их совершенно нецелесообразно.

3. Отталкиваться от финансовой цели

В части инвестиций подобной личной стратегией может служить персональный финансовый план. Сумма вложений, желательный срок достижения цели, инвестиционный профиль и другие параметры, отраженные в нем, позволяют подобрать такой состав инструментов, который будет в прогнозируемом режиме приближать достижение цели инвестора, его состав при необходимости будет регулярно корректироваться. Если, к примеру, говорить про "длинные" инвестиции от трех лет, то текущие цены на многие акции крупнейших российских компаний представляются интересными для покупки "в долгую".

Фото: iStock
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4. Изучать спектр возможностей для частных инвесторов

Как правило, акции в частных портфелях балансируются более консервативными инструментами, к которым относятся государственные облигации, надежные корпоративные бонды, золото. Кроме того, в последнее время получили широкое распространение готовые решения для частных инвесторов, в том числе начинающих - структурные продукты с полной защитой капитала. Даже с учетом консервативной защиты они способны принести результат, заметно более интересный в сравнении со средними ставками по вкладам. По сути структурный продукт с полной защитой капитала - это способ приобщиться к фондовому рынку для новичка, вложившись, к примеру, в акции, но при этом полностью обезопасить себя от риска уйти в минус.

5. Пользоваться налоговыми льготами

Покупка ценных бумаг, инвестиционных продуктов может оказаться более выгодной за счет использования налоговых стимулов для частных инвесторов. В частности, российские акции и другие эмитированные в России финансовые инструменты можно покупать на ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) и получать при соблюдении несложных условий налоговый вычет в объеме до 52 тысяч рублей в год дополнительно к результату инвестиций.

Экономика Финансы Инвестиции

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