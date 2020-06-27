Как правильно вкладывать деньги в ценные бумаги

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках опустилась до очередного исторического и заодно психологического барьера, следует из данных Банка России. По итогам второй декады июня она составила 4,99%.

Из-за снижения банковских ставок вкладчики начали гораздо активнее выходить на рынок ценных бумаг. Так, число клиентов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении выросло за январь-март, соответственно, на 18% и 14% (до 5 млн и 390 тысяч лиц). При этом основную часть новых клиентов к торговле на бирже привлекают сами банки.

О том, как правильно начинать инвестировать в фондовый рынок, чтобы быстро не разочароваться, рассказал "Российской газете" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

1. Не инвестировать последние сбережения

Сначала следует убедиться в наличии минимального "личного резервного фонда" в размере трех-шести месячных доходов. В этом году ситуация с пандемией отлично показала, как важно домохозяйствам иметь подобный резерв, чтобы в ситуации форс-мажора сохранять возможность поддерживать привычный уровень жизни, обслуживать обязательные платежи и так далее.

2. Остерегаться решений под влиянием эмоций или ажиотажа

Деньги любят спокойствие и холодный расчет. Например, если вы купили акции, а они на следующий день просели, но при этом ваш горизонт больше года, продавать их совершенно нецелесообразно.

3. Отталкиваться от финансовой цели

В части инвестиций подобной личной стратегией может служить персональный финансовый план. Сумма вложений, желательный срок достижения цели, инвестиционный профиль и другие параметры, отраженные в нем, позволяют подобрать такой состав инструментов, который будет в прогнозируемом режиме приближать достижение цели инвестора, его состав при необходимости будет регулярно корректироваться. Если, к примеру, говорить про "длинные" инвестиции от трех лет, то текущие цены на многие акции крупнейших российских компаний представляются интересными для покупки "в долгую".

4. Изучать спектр возможностей для частных инвесторов

Как правило, акции в частных портфелях балансируются более консервативными инструментами, к которым относятся государственные облигации, надежные корпоративные бонды, золото. Кроме того, в последнее время получили широкое распространение готовые решения для частных инвесторов, в том числе начинающих - структурные продукты с полной защитой капитала. Даже с учетом консервативной защиты они способны принести результат, заметно более интересный в сравнении со средними ставками по вкладам. По сути структурный продукт с полной защитой капитала - это способ приобщиться к фондовому рынку для новичка, вложившись, к примеру, в акции, но при этом полностью обезопасить себя от риска уйти в минус.

5. Пользоваться налоговыми льготами

Покупка ценных бумаг, инвестиционных продуктов может оказаться более выгодной за счет использования налоговых стимулов для частных инвесторов. В частности, российские акции и другие эмитированные в России финансовые инструменты можно покупать на ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) и получать при соблюдении несложных условий налоговый вычет в объеме до 52 тысяч рублей в год дополнительно к результату инвестиций.