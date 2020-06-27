Как студент сможет устроиться на работу в школу

Так, вести уроки по школьным предметам смогут студенты - четверокурсники, которые учатся на будущих педагогов - то есть по специальностям и направлениям подготовки "Образование и педагогические науки". Они должны успешно закончить три курса и сдать сессию - промежуточную аттестацию.

Вести кружки и секции смогут студенты-третьекурсники любых направлений, которые закончили два курса и успешно сдали сессию. При условии, что профиль кружка совпадает с профилем, по которому учится студент. То есть, будущий программист вести литературный клуб в школе не сможет, а вот дополнительные занятия по программированию на Python - запросто.

Далее. Если в школе есть вакансия, на замещение которой претендует студент, он должен предоставить документы, предусмотренные статьей 65 трудового кодекса (паспорт, трудовую книжку, если она есть, и т.д.). Плюс - нужна будет характеристика от вуза, и справка от него же, которая подтвердит: студент успешно сдал сессию. При этом в справке должны быть указаны перечни освоенных студентами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) ‎и общего количества часов, предусмотренных этими программами.

При этом работодатель - то есть директор школы, должен будет сам определить, соответствует ли направление обучения студента профилю занятия, которое он хочет вести.

- Работодатель также проводит проверку подготовленности студентов ‎к занятию педагогической деятельностью, - говорится в документе. - Форма проведения такой проверки и критерии ее оценки устанавливаются работодателем самостоятельно.

После проверки со студентом заключается трудовой договор ‎в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.