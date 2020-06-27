Кардиолог рассказал, как защититься от "погодной пилы"

Резкие перемены погоды, которые в последнее время фиксируются в России, негативно влияют на здоровье людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой. О том, как защитить себя в такой ситуации, радио Sputnik рассказал врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков.

По его словам, в первую очередь нужно принимать рекомендованные медикаменты. "Если чего-то не хватает, не откладывайте на завтра, обратитесь к врачу, чтобы скорректировать дозу лекарств", - отмечает Юрий Беленков.

Эксперт также посоветовал метеозависимым людям препараты на растительной основе. Речь, например, идет о китайском лимоннике, левзее и элеутерококке. Также специалист упомянул мелатонин. "Мелатонин - гормон, который заведует нашими биологическими, циркадными ритмами, он помогает переносить эти перемены", - пояснил Юрий Беленков.

Кардиолог посоветовал в жару носить не тесную и "дышащую" одежду и обувь, не забывать о головном уборе, а также избегать слишком большой разницы температур на улице и в помещении с кондиционером. Она, по словам эксперта, не должна превышать пяти градусов. Кроме того, Юрий Беленков рекомендует больше пить в жаркую погоду, причем в воду можно добавить растворимые соли натрия и магния. Это позволит восполнить потерю жидкости и микроэлементов и избежать сгущения крови.

Также в жаркую погоду нужно контролировать самочувствие. Головная боль, головокружение, слабость и потемнение в глазах могут свидетельствовать о перегреве и обезвоживании организма.