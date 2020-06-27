Кислицына: Электронное голосование - это удобно

Электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ - это удобно, поскольку идти никуда не надо. Такое мнение в беседе с "РГ" высказала руководитель департамента региональных программ АНО "ЭИСИ" Дарья Кислицына.

По ее мнению, по итогам выходных явка на голосование покажет прирост. Это объясняется тем, что свой выбор сделают семейные и работающие люди, которые не смогли прийти на участки в предыдущие два дня.

Электронное же голосование эксперт назвала удобным и безопасным в условиях пандемии коронавируса. "Не человек идет голосовать, а голосование идет к человеку, - отмечает Кислицына. - По крайней мере, из моего окружения большинство людей, которые хотели проголосовать и сделать это электронно, отдали голос без проблем в первый день. Для меня это весомый показатель".