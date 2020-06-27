Распоряжение губернатора Курской области от 26 июня 2020 года № 253-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг, от 20.03.2020 № 73-рг, от 24.03.2020 № 82-рг, от 25.03.2020 № 85-рг, от 27.03.2020 № 95-рг, от 29.03.2020 № 98-рг, от 30.03.2020 № 103-рг, от 03.04.2020 № 111-рг, от 05.04.2020 № 112-рг, от 06.04.2020 № 116-рг, от 07.04.2020 № 122-рг, от 15.04.2020 № 135-рг, от 17.04.2020 № 137-рг, от 20.04.2020 № 140-рг, от 21.04.2020 № 145-рг, от 22.04.2020 № 151-рг, от 29.04.2020 № 157-рг, от 30.04.2020 № 162-рг, от 30.04.2020 № 163-рг, от 06.05.2020 № 171-рг, от 08.05.2020 № 175-рг, от 12.05.2020 № 181-рг, от 13.05.2020 № 184-рг, от 18.05.2020 № 196-рг, от 29.05.2020 № 212-рг, от 29.05.2020 № 215-рг, от 05.06.2020 № 221-рг, от 08.06.2020 № 224-рг, от 11.06.2020 № 232-рг, от 19.06.2020 № 242-рг) следующие изменения:

1) подпункты 2.2 - 2.4 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2.2. Оказание стоматологических услуг, за исключением: заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

оказания плановой стоматологической помощи по терапевтическому профилю.

2.3. Работу ресторанов, баров, кафе, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей менее 100 кв.м, а также зон питания в торговых центрах (фуд-корты).

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций.

2.4. Работу СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, бассейнов и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.";

2) в пункте 14:

подпункт 14.2 признать утратившим силу;

подпункт 14.4 изложить в следующей редакции:

"14.4. Деятельность объектов спорта всех форм собственности, за исключением открытых объектов спорта и спортивных сооружений, предназначенных для занятий физической культурой и спортом на улице, с учетом ограничений, установленных абзацем шестым подпункта 17.4 пункта 17 настоящего распоряжения, объектов спорта, используемых для реализации программ спортивной подготовки для лиц, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе (пятый год), на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, тренировочного процесса профессиональных спортивных клубов, выполнения испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (кроме испытаний (тестов) по плаванию) при условии организации выполнения испытаний (тестов) не более чем для 5 человек единовременно, а также объектов спорта (спортивных сооружений), используемых фитнес-клубами, иными физкультурно-спортивными клубами (кроме бассейнов) при условии их загрузки не более чем на 25% от единовременной пропускной способности с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.".

2. Подпункт 1 пункта 1 настоящего распоряжения вступает в силу с 6 июля 2020 года, подпункт 2 пункта 1 настоящего распоряжения вступает в силу с 29 июня 2020 года.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт







