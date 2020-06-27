Постановление правительства Ленинградской области от 26 июня 2020 года № 447 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области"

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 117 "О введении на территории Ленинградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ленинградской области", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)", постановлениями, предписаниями и предложениями Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области, в целях недопущения распространения в Ленинградской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области" следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. В период с 29 июня по 15 июля 2020 года включительно:

1.1. Комитету по здравоохранению Ленинградской области:

обеспечить работу медицинских и аптечных организаций Ленинградской области в усиленном режиме и организовать работу медицинских организаций Ленинградской области в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации;

обеспечить реализацию базовой программы обязательного медицинского страхования Ленинградской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 432 "Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией";

организовать выплату компенсации в размере не более 2000 рублей в месяц за проезд по территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга на общественном транспорте от места жительства к месту работы и обратно медицинским работникам государственных организаций здравоохранения Ленинградской области, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

обеспечить за счет средств областного бюджета Ленинградской области необходимыми лекарственными препаратами по назначению медицинских работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ленинградской области в соответствии с перечнем, утвержденным Комитетом по здравоохранению Ленинградской области, пациентов с новой коронавирусной инфекцией, вызванной вирусом COVID-19, находящихся на лечении в условиях стационара; пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), находящихся на амбулаторном лечении;

осуществить за счет средств областного бюджета Ленинградской области формирование резерва средств индивидуальной защиты для обеспечения нужд медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ленинградской области.

1.1.1. Руководителям медицинских организаций Ленинградской области:

организовать работу амбулаторно-поликлинических подразделений с приоритетом оказания медицинской помощи на дому;

организовать оказание медицинской помощи в плановой форме с соблюдением требований по обеспечению эпидемиологической безопасности в медицинских организациях согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.2. Органам исполнительной власти Ленинградской области, имеющим подведомственные образовательные организации:

1.2.1. Организовать в срок до 30 июня 2020 года реализацию образовательных программ профессионального образования и высшего образования через использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на дому).

Организовать реализацию образовательных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан и граждан, направляемых на обучение в рамках национальных проектов "Демография" и "Производительность труда и поддержка занятости", преимущественно с использованием дистанционных образовательных технологий, а при невозможности -по очной форме обучения с соблюдением следующих требований:

группы не более 15 человек;

расстановка посадочных мест в помещениях образовательных организаций должна обеспечивать соблюдение дистанции не менее 2 метров между обучающимися;

проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и термометрии;

наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, повязки, респираторы).

1.2.2. Принять меры по сохранению за работниками образовательных организаций заработной платы в размере не ниже ранее выплачиваемой.

1.2.3. Организовать завершение учебного года в образовательных организациях, реализующих программы профессионального образования и высшего образования, в соответствии со сроками, установленными календарными учебными графиками, но не позднее 30 июня 2020 года.

1.2.4. Организовать реализацию дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях Ленинградской области (по зонам, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, в соответствии с требованиями раздела "Дополнительное образование" согласно приложению 2 к настоящему постановлению) в соответствии со сроками, установленными календарными учебными графиками, посредством:

использования дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на дому);

проведения индивидуальных или групповых занятий при условии обеспечения обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и термометрии.

При реализации дополнительных общеобразовательных программ в сфере физической культуры и спорта использование раздевалок и душевых внутри образовательных организаций не допускается.

1.2.5. Организовать доступ обучающихся на открытые спортивные стадионы и площадки общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования с проведением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с требованиями раздела "Спорт на открытом воздухе" согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.2.6. Организовать очные консультации для выпускников 11 классов общеобразовательных организаций Ленинградской области в части подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) с соблюдением следующих обязательных требований:

группы не более 15 человек;

расстановка посадочных мест в помещениях общеобразовательных организаций должна обеспечивать соблюдение дистанции не менее 2 метров между участниками консультаций;

проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и термометрии;

наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы).

1.2.7. Обеспечить в образовательных организациях Ленинградской области в период до 30 июня 2020 года реализацию курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий в период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией в Ленинградской области, с учетом рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации.

1.2.8. Организовать по 30 июня 2020 года включительно работу в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, групп для детей работников организаций, осуществляющих свою деятельность в период повышенной готовности на территории Ленинградской области, с проведением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и утренней термометрии, в соответствии с требованиями приложения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Рекомендовать органам местного самоуправления Ленинградской области, а также образовательным организациям всех форм собственности Ленинградской области:

1.3.1. Организовать работу в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, групп для детей работников организаций, осуществляющих свою деятельность в период повышенной готовности на территории Ленинградской области, с проведением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и утренней термометрии, в соответствии с требованиями приложения 2 к настоящему постановлению.

1.3.2. Принять меры по сохранению за работниками образовательных организаций заработной платы в размере не ниже ранее выплачиваемой.

1.3.3. Организовать реализацию дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях Ленинградской области (по зонам, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, в соответствии с требованиями раздела ""Дополнительное образование" согласно приложению 2 к настоящему постановлению) в соответствии со сроками, установленными календарными учебными графиками, посредством:

использования дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на дому);

проведения индивидуальных или групповых занятий при условии обеспечения обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и термометрии.

При реализации дополнительных общеобразовательных программ в сфере физической культуры и спорта использование раздевалок и душевых внутри образовательных организаций не допускается.

1.3.4. Организовать доступ обучающихся на открытые спортивные стадионы и площадки общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования с проведением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с требованиями раздела ""Спорт на открытом воздухе" согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3.5. Организовать очные консультации для выпускников 11 классов общеобразовательных организаций Ленинградской области в части подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) с соблюдением следующих обязательных требований:

группы не более 15 человек;

расстановка посадочных мест в помещениях общеобразовательных организаций должна обеспечивать соблюдение дистанции не менее 2 метров между участниками консультаций;

проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и термометрии;

наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы).

1.3.6. Обеспечить в образовательных организациях Ленинградской области в период до 30 июня 2020 года реализацию курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий в период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией в Ленинградской области, с учетом рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации.

1.3.7. Организовать проведение государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в образовательных организациях Ленинградской области -пунктах проведения экзаменов в сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом соблюдения следующих обязательных требований (в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека):

проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму мест проведения экзаменов до их начала и после завершения;

проведение обязательной термометрии с использованием бесконтактных термометров при входе в здание образовательной организации с целью выявления и недопущения обучающихся и персонала с признаками респираторных заболеваний;

установка дозаторов с антисептическим средством для обработки рук при входе в здание образовательной организации;

составление графика прихода на экзамен обучающихся и персонала в целях обеспечения социальной дистанции не менее 1,5 метра между обучающимися при проведении утренней термометрии;

исключение массового нахождения обучающихся в зоне рекреации;

обеспечение социальной дистанции не менее 1,5 метра между обучающимися в местах проведения экзаменов, зигзагообразной рассадки обучающихся за партами (по одному человеку);

оснащение помещений для проведения экзаменов оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии детей;

обеспечение персонала, присутствующего на экзамене, средствами индивидуальной защиты (гигиенические маски (респираторы), перчатки);

организация питьевого режима с использованием воды в емкостях промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы и т.п.), обеспечение достаточного количества одноразовой посуды, проведение обработки кулеров и дозаторов.

1.3.8. Организовать в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, учредителями которых являются органы местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области, выдачу воспитанникам льготных категорий групп дошкольного образования, родительская плата за питание с которых не взимается, а также оказавшимся после 30 марта 2020 года в трудной жизненной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), набора пищевых продуктов (сухого пайка, продовольственного пайка) или предоставление соразмерной денежной компенсации на основании заявления родителей (законных представителей) в период с 1 по 15 июня 2020 года включительно (из расчета 10 календарных дней), за исключением дней фактического нахождения в образовательной организации.

Выделить комитету общего и профессионального образования Ленинградской области из областного бюджета Ленинградской области средства в форме иных межбюджетных трансфертов на обеспечение по заявлениям родителей сухими пайками воспитанников, не посещающих дежурные группы дошкольных образовательных организаций, исходя из стоимости одного дня питания, установленной в муниципальном районе (городском округе).

Порядок определения объема и предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также их распределение утверждаются постановлением Правительства Ленинградской области.

1.4. Руководителям подведомственных государственных образовательных организаций Ленинградской области:

1.4.1. Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование объектов инфраструктуры образовательных организаций, в том числе информационно-технологической.

1.4.2. Обеспечить получение обучающимися льготных категорий профессиональных образовательных организаций Ленинградской области и образовательных организаций высшего образования Ленинградской области наборов пищевых продуктов (сухих пайков, продовольственных пайков) или соразмерной денежной компенсации на основании решения руководителя образовательной организации.

1.4.3. Осуществлять организацию очных консультаций и обучения обучающихся в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации.

1.4.4. Обеспечить доступ обучающихся на открытые спортивные стадионы и площадки с проведением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с требованиями раздела "Спорт на открытом воздухе" согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4.5. Обеспечить прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам среднего профессионального образования (защита письменной экзаменационной работы, дипломной работы или проекта, государственный экзамен) с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сроки, установленные календарными учебными графиками, но не позднее 30 июня 2020 года, в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 мая 2020 года № 257, рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

1.4.6. Обеспечить прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам среднего профессионального образования в виде демонстрационного экзамена в соответствии с календарным графиком, утвержденным правовым актом комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, но не позднее 30 июня 2020 года, в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

1.4.7. Обеспечить прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сроки, установленные календарными учебными графиками, но не позднее 30 июня 2020 года, в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 мая 2020 года № 648 и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

1.4.8. Организовать прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, программам образовательным высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год в электронной форме посредством электронных информационных систем образовательных организаций, дистанционных технологий, а также с использованием информационных технологий "Поступление в вуз онлайн", "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

1.4.9. Организовать прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального вательным образования на 2020/2021 учебный год в соответствии с Особенностями приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год, утвержденными Министерством просвещения Российской Федерации.

1.4.10. Организовать прием на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год в соответствии с Особенностями приема на обучение по образовательным программам высшего образования -программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год, утвержденными Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

1.4.11. Обеспечить возможность прохождения обучающимися профессиональных проб (тестирований) с соблюдением следующих обязательных требований:

группа не более 10 человек;

расстановка посадочных мест в помещениях должна обеспечивать соблюдение дистанции не менее 1,5 метра между участниками профессиональных проб (тестирований);

проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и термометрии;

наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы).

1.5. Управлению Ленинградской области по транспорту:

1.5.1. Во взаимодействии с главами администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области организовать работу общественного транспорта по графику, соответствующему фактическому пассажиропотоку, и работу легкового такси с учетом требования о применении работниками, осуществляющими прямой контакт с пассажирами, средств индивидуальной защиты (гигиеническая маска, перчатки одноразовые).

1.5.2. Обеспечить техническую возможность продления срока действия единых социальных проездных билетов жителям Ленинградской области, которым Социальным кодексом Ленинградской области предоставлено право льготного проезда на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на количество дней (поездок), которое не было использовано ими в период действия ограничительных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области в апреле -мае 2020 года.

Продление срока действия единых социальных проездных билетов осуществляется единовременно при их активации с 15 июня 2020 года по 31 декабря 2020 года.

1.6. Комитету по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области обеспечить организацию бесперебойной работы предприятий и организаций по предоставлению услуг в сфере энергетики.

1.7. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области обеспечить бесперебойную работу предприятий и организаций по предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.8. Управлению Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами обеспечить работу предприятий и организаций по вывозу твердых бытовых и коммунальных отходов.

1.9. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, комитету по труду и занятости населения Ленинградской области совместно с органами исполнительной власти Ленинградской области обеспечить исполнение Методических рекомендаций по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № ММ-П9-1861.

1.10. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области осуществлять контроль исполнения запрета на проведение массовых мероприятий на территории Ленинградской области.

1.11. Учреждениям культуры Ленинградской области обеспечить соблюдение требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, а также всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров).

Музеям, расположенным на территории Ленинградской области, организовывать экскурсионные мероприятия на открытом воздухе.

Доступ посетителей, в том числе индивидуальных посетителей, в парковые зоны музеев (музейных комплексов) разрешается при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению.

Допуск индивидуальных посетителей и организованных групп разрешается при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, а также с запретом на предоставление посетителям во временное пользование системы "Аудиогид" и других контактных средств для самостоятельного знакомства с экспозицией, при условии соблюдения всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров).

Деятельность театров и концертных организаций Ленинградской области допускается при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, а также при соблюдении социальной дистанции и всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров).

Деятельность учреждений культурно-досугового типа Ленинградской области в части методической работы, репетиционного процесса, кружковой работы допускается при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, а также социальной дистанции и всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзеров).

Государственным и муниципальным библиотекам обеспечить библиотечное обслуживание населения Ленинградской области с ограничением максимального количества посетителей не более одного человека на 10 квадратных метров при соблюдении всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей -не реже одного раза в час, установка санитайзеров), а также при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению.

1.12. Запретить деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности, расположенных на территории Ленинградской области, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.26 настоящего постановления, до принятия решения об открытии организаций отдыха детей и их оздоровления межведомственным штабом по недопущению распространения на территории Ленинградской области очагов новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

1.13. Управлению делами Правительства Ленинградской области в целях изоляции на основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COV1D-2019" обеспечить транспортирование лиц, вернувшихся в Российскую Федерацию.

1.14. Осуществление деятельности курортами, санаториями, профилакториями, базами отдыха, объектами массового отдыха, гостиницами, а также организациями, осуществляющими деятельность горнолыжных трасс, расположенными на территории Ленинградской области, в том числе на территории лесов, допускается при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению.

1.15. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области, комитету государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области обеспечить дезинфекцию дворовых территорий, общественных пространств и улиц населенных пунктов Ленинградской области не менее двух раз в неделю.

1.16. Управлению ветеринарии Ленинградской области обеспечить дезинфекцию входов аптек, предприятий торговли, осуществляющих реализацию продовольственной продукции населению, павильонов остановок общественного автотранспорта, детских площадок с периодичностью, устанавливаемой оперативными штабами муниципальных образований, но не менее одного раза в неделю.

1.17. Работодателям, главам администраций муниципальных районов Ленинградской области ввести карантин на всех предприятиях, организациях Ленинградской области в местах проживания временной рабочей силы.

1.18. Комитету по труду и занятости населения Ленинградской области:

обеспечить на территориях муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к настоящему постановлению к зонам 1 и 2, дистанционный прием граждан в государственном казенном учреждении Ленинградской области ""Центр занятости населения" с использованием средств электронной связи: по перерегистрации граждан, выдаче необходимых справок, первичному приему, выплате пособия по безработице гражданам, зарегистрированным в установленном порядке безработными;

организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с соблюдением следующих обязательных требований:

проведение работодателями дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания.

1.19. Особенности осуществления хозяйствующими субъектами отдельных видов деятельности предусмотрены приложением 2 к настоящему постановлению.

Все хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Ленинградской области, в том числе хозяйствующие субъекты, осуществлявшие деятельность до вступления в силу настоящего постановления, обязаны:

руководствоваться пунктом 1.3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019";

руководствоваться перечнем превентивных мер для организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания Ленинградской области в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, согласованным руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области - Главным государственным санитарным врачом по Ленинградской области письмом от 3 апреля 2020 года № 47-00-02/31-2025-2020;

разместить в общедоступном месте перечень принятых ими мер, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в наглядной и доступной форме, в том числе способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, с обязательным указанием номера контактного телефона комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области (8 (800) 302-08-13);

осуществлять обслуживание посетителей при использовании обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (гигиеническая маска, повязка, респиратор, перчатки);

предприятиям торговли обеспечить выполнение Методических рекомендаций МР 3.1/2.3.5.0191-20, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 1 июня 2020 года, а также обеспечить посетителям возможность приобретения гигиенических масок.

Хозяйствующие субъекты обязаны осуществлять контроль за обязательным использованием посетителями, покупателями, клиентами, находящимися на территории, в том числе в помещениях, используемых указанными хозяйствующими субъектами для осуществления деятельности, средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, повязка, респиратор) в случаях, если использование таких средств индивидуальной защиты органов дыхания является обязательным в соответствии с настоящим постановлением. За несоблюдение указанных требований установлена административная ответственность вплоть до приостановки деятельности.

1.20. Временно приостановить с 29 июня по 15 июля 2020 года включительно:

1.20.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением:

организаций общественного питания и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания в помещениях предприятий (организаций) исключительно в отношении работников соответствующих предприятий (организаций) или осуществляющих производство, обслуживание на вынос или с доставкой заказов;

организаций общественного питания и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению. При этом рекомендовать органам местного самоуправления осуществлять согласование размещения организациями общественного питания и индивидуальными предпринимателями летних террас в течение пяти дней;

организаций общественного питания и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания при гостиницах и иных средствах размещения в отношении проживающих в них граждан, с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению.

1.20.2. Работу парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением и с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, и при условии:

обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) каждые два часа;

наличия запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников;

использования входной термометрии сотрудников и посетителей. При выявлении повышенной температуры и (или) симптомов ОРВИ не допускать обслуживания посетителей, обеспечить незамедлительное отстранение сотрудников от работы;

обеспечения и использования сотрудниками и посетителями средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, бахилы, перчатки одноразовые (для сотрудников);

ведения списков посетителей, содержащих фамилию, имя, отчество (при наличии), номера мобильных телефонов, дату посещения;

использования одновременно при обслуживании не более 50 процентов посадочных мест;

обеспечения использования естественной вентиляции помещений.

1.21. Осуществлять региональную доплату ежемесячно за период апрель - май 2020 года самозанятым гражданам, зарегистрированным в качестве самозанятых до 30 марта 2020 года включительно, состоящим на учете в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход в территориальных налоговых органах Ленинградской области и обратившимся в службу занятости в срок до 1 июля 2020 года, за исключением самозанятых граждан, у которых отсутствует уплата налога на профессиональный доход в первом квартале 2020 года, а также самозанятых граждан, зарегистрированным видом деятельности которых является сдача в аренду (наем) жилых помещений, в размере 7000 рублей.

Региональная доплата не учитывается при исчислении размера материального обеспечения (дохода, совокупного дохода) гражданина (семьи) при определении права на получение иных мер социальной поддержки, в том числе адресной социальной помощи, государственной социальной помощи, государственных пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, иных социальных выплат, социальных услуг, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

1.22. Управлению ветеринарии Ленинградской области организовать выплату компенсации в размере не более 2000 рублей в месяц за проезд по территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга на общественном транспорте от места жительства к месту работы и обратно сотрудникам Управления ветеринарии Ленинградской области и его подведомственных учреждений, обеспечивающим дезинфекционные мероприятия в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.23. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области:

1.23.1. Обеспечить согласование введения в подведомственных государственных учреждениях социального обслуживания Ленинградской области (далее - учреждения социального обслуживания) ограничительных мероприятий, предусматривающих особый режим работы учреждений, с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территориях соответствующих муниципальных образований Ленинградской области.

1.23.2. При выявлении случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у сотрудников учреждений социального обслуживания и (или) получателей социальных услуг организовать работу учреждений с введением ограничительных мероприятий, предусматривающих особый режим работы.

1.23.3. Организовать режим работы Ленинградского областного государственного казенного учреждения "Центр социальной защиты населения" по приему документов от граждан по предварительной записи.

1.23.4. Организовать взаимодействие государственных учреждений социального обслуживания Ленинградской области с органами местного самоуправления Ленинградской области с целью оказания бесплатной социально-бытовой помощи на дому гражданам пожилого возраста, достигшим возраста 65 лет и старше, страдающим хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению, не признанным нуждающимися в социальном обслуживании.

1.23.5. Организовать за счет средств областного бюджета Ленинградской области обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски) граждан, проживающих на территории Ленинградской области, из числа:

получателей федеральной социальной доплаты к пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи";

членов многодетных семей и многодетных приемных семей, проживающих на территории Ленинградской области, имеющих среднедушевой денежный доход, не превышающий 70 процентов величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области;

членов семей, проживающих на территории Ленинградской области, имеющих среднедушевой денежный доход, не превышающий 40 процентов величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области;

членов семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих на территории Ленинградской области.

1.23.6. Обеспечить информирование жителей Ленинградской области и организаций, осуществляющих реализацию (активацию (продажу) единых социальных проездных билетов (операторов продаж), о порядке продления срока действия единых социальных проездных билетов, которые не были использованы жителями Ленинградской области в период действия ограничительных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области в апреле - мае 2020 года.

1.24. Рекомендовать негосударственным поставщикам социальных услуг, включенным в Реестр поставщиков социальных услуг в Ленинградской области, при выявлении случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у сотрудников и (или) получателей социальных услуг вводить ограничительные мероприятия, предусматривающие особый режим работы.

1.25. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области совместно с Комитетом по здравоохранению Ленинградской области, комитетом по социальной защите населения Ленинградской области и администрациями муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области при необходимости организовать передачу безвозмездно во временное пользование автотранспортных средств (автобусов) организациям, подведомственным Комитету по здравоохранению Ленинградской области и комитету по социальной защите населения Ленинградской области, на период введения на территории Ленинградской области режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.26. Разрешить с 2 июля 2020 года деятельность следующих типов организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности, расположенных на территории Ленинградской области:

стационарных организаций отдыха детей сезонного действия или круглогодичного действия;

лагерей палаточного типа, находящихся на территории стационарных организаций отдыха детей сезонного действия или круглогодичного действия;

лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, с круглосуточным пребыванием;

лагерей труда и отдыха.

Деятельность вышеуказанных типов организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности, расположенных на территории Ленинградской области, разрешить при наличии решения межведомственного штаба по недопущению распространения на территории Ленинградской области очагов новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, по каждому типу организаций отдыха детей и их оздоровления, неукоснительном соблюдении Методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0185-20 "Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-2019" (далее - МР 3.1/2.4.0185-20), наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, чек-листа по организации работы летних учреждений для исключения невыполнения МР 3.1/2.4.0185-20, уведомления о готовности функционирования организации в соответствии с МР 3.1/2.4.0185-20.

1.27. Ограничить передвижение граждан, проживающих на территории Ленинградской области, в границах муниципального района (городского округа), за исключением:

лиц, относящихся к категориям работников, организаций, осуществляющих деятельность в режиме повышенной готовности;

необходимости посещения торговых объектов, а также получения услуг, предоставление которых предусмотрено настоящим постановлением, в том числе при реализации положений, предусмотренных подпунктами 1.2.4 - 1.2.8 пункта 1.2

и подпунктами 1.3.3 - 1.3.7 пункта 1.3 настоящего постановления;

занятий спортом на открытом воздухе, в том числе на открытых спортивных сооружениях, при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению;

одиночных, парных, семейных прогулок в парках, скверах и других зонах отдыха на открытом воздухе при соблюдении социальной дистанции 1,5-2 метра при рекомендуемом использовании средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, респираторы).

Прогулки в парках, скверах и других зонах отдыха на открытом воздухе не разрешаются в целях массового скопления людей, в том числе в целях организации "пикника", "шашлыков", "барбекю" и т.д.

Запрещается проведение массовых гуляний, спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий, за исключением мероприятий, предусмотренных разделами "Массовые мероприятия" и "Мероприятия, организованные органами местного самоуправления Ленинградской области в целях участия населения в осуществлении местного самоуправления, предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" приложения 2 к настоящему постановлению.

При передвижении необходимо иметь удостоверение личности, документ, подтверждающий место работы, проживания (книжка садовода, свидетельство о праве собственности на жилой дом и т.д.).

Иные лица, временно проживающие на территории Ленинградской области, должны находиться в границах городского округа, сельского (городского) поселения по месту временного проживания.

Передвижение несовершеннолетних без сопровождения родителей или иных законных представителей допускается в границах населенного пункта и с 8.00 до 22.00 часов.

При выявлении случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в населенном пункте Ленинградской области ограничить передвижение граждан границами указанного населенного пункта, за исключением передвижения к месту работы, командирования и по показаниям здоровья. Лица, находящиеся на данной территории, обязаны соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области. В случае выявления заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) орган местного самоуправления муниципального района Ленинградской области обеспечивает решение бытовых вопросов граждан, соблюдающих режим самоизоляции, установленный Главным государственным санитарным врачом по Ленинградской области, посредством организации работы волонтеров и социальных работников.

Рекомендовать соблюдать режим самоизоляции граждан, страдающих хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

Рекомендовать медицинским организациям Ленинградской области выдавать больничный лист категориям граждан, указанным в абзаце двенадцатом настоящего пункта.

Лицам, соблюдающим режим самоизоляции, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории муниципального района (городского округа), населенного пункта, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула собак на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Разрешить посещение исключительно с 7.00 до 11.00 часов гражданами в возрасте 65 лет и старше, а также гражданами, страдающими хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению, объектов торговли, осуществляющих продажу продуктов питания и товаров первой необходимости.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

Запретить занятия физической культурой и спортом, за исключением занятий на открытом воздухе, в том числе на открытых спортивных сооружениях, в помещениях для тренировочных занятий индивидуальными видами спорта с соблюдением требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению.

Занятия физической культурой и спортом в бассейнах осуществляются с соблюдением требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению.

Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, респиратор) при посещении рынков, ярмарок, магазинов, аптек, а также иных помещений, в которых осуществляют деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели, при проезде во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, на территории Ленинградской области является обязательным, за исключением случаев, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению. Применение перчаток носит рекомендательный характер.

1.28. Физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку в Ленинградской области, организовать реализацию программ спортивной подготовки на территории Ленинградской области в соответствии с требованиями разделов ""Спорт на открытом воздухе" и "Спорт в помещениях" согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.29. Образовательным организациям, реализующим программы профессионального обучения по подготовке водителей транспортных средств, практическое обучение организовывать при строгом соблюдении профилактических санитарно-эпидемиологических мероприятий.

1.30. Государственным бюджетным и автономным учреждениям Ленинградской области, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, и государственным автономным и бюджетным учреждениям Ленинградской области, осуществляющим реализацию образовательных программ профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в период приостановления (частичного приостановления) их деятельности при принятии мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ленинградской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, осуществлять в 2020 году расходы по оплате труда работников этих учреждений в целях обеспечения уровня оплаты труда, установленного трудовым законодательством Российской Федерации, налогов и сборов, страховых взносов, установленных законодательством Российской Федерации, и расходы, связанные с оплатой коммунальных услуг и содержанием имущества, в том числе за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности такого учреждения, утвержденным в установленном законодательством порядке, независимо от объема оказанных ими государственных услуг (выполненных работ).

1.31. Муниципальным районам (городскому округу) Ленинградской области реализовывать мероприятия по организации отдыха детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время независимо от установленных значений результатов использования субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время с учетом принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ленинградской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

2) приложения 2-4 изложить согласно приложениям 1-3 к настоящему постановлению.

2. Приостановить действие пункта 4.8 Порядка предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на организацию отдыха детей в каникулярное время (приложение 13) и пункта 4.8 Порядка предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время (приложение 16), утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398, в части применения мер ответственности за недостижение муниципальным образованием значений результатов использования субсидии в 2020 году.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Председателя Правительства Ленинградской области и вице-губернаторов Ленинградской области, курирующих соответствующую сферу деятельности.

4. В соответствии с частью 2 статьи 39 Устава Ленинградской области в настоящее постановление могут вноситься изменения, вступающие в силу в день их внесения.

5. Настоящее постановление вступает в силу 29 июня 2020 года.

Действие пункта 1.13 постановления Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области" в редакции пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 15 апреля 2020 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко





Приложение 1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 26 июня 2020 года № 447

Приложение 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277

Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 26 июня 2020 года № 447

Приложение 3 к постановлению Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277

Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение 3 к постановлению Правительства Ленинградской области от 26 июня 2020 года № 447

Приложение 4 к постановлению Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277

Региональный план поэтапного снятия ограничительных мероприятий, действующих в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с учетом Методических рекомендаций Роспотребнадзора от 8 мая 2020 года МР 3.1.0178-20

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