Лидер Vacuum выпустил "вампирскую" балладу в духе "Сумерек"

Это удивительный, магический, завораживающий трек на стыке электроники, рока и мистического наговора с элементами психоделического экзистенциализма. Такую музыку мы привыкли слышать от U2 или Тома Йорка.

Тем неожиданнее, что автором хита My Moon Is a Street Light ("Луна - это мой уличный свет"), продолжающего их славные традиции стал Маттиас Линдблом. Солист Vacuum, от которого мало кто ожидал хита, годящегося для саундтрека к любым будущим сериям "Сумерек", "Вкуса ночи" или "Дориана Грэя".

В рамках европейского турне Vacuum совсем недавно выступали в Москве. Семь с половиной тысяч зрителей пришли 7 марта на их концерт в Adreniline-Stadium. А Маттиас Линдблом, перед тем как спеть главные танцевальные боевики Vacuum - от I Breath и They Do It до Six Billion Voices и Shape of Things to Come, - ответил на вопросы "Российской Газеты".

Харизматичный, спортивный и обаятельный любимец европеек, ездящих за ним во все туры (вот и в Москве перед концертом была слышна иностранная речь), Маттиас рассказал обозревателю "РГ" о том, что по жизни он совсем не тусовщик. А больше всего ему нравится ходить по холодному и мрачноватому городу Стокгольму, где ночами можно не встретить ни одного человека. И вот теперь подтвердил свои слова - в новом клипе My Moon Is a Street Light!

Атмосферные клавишные инструменты, многозначительный и смятенный наговор за секунду превращающийся в протяжный и отчаянный крик-плач. Хлесткие ритмы, креативные электронные тембры и сэмплы. Мало кто представлял, что Линдблом может петь и так - в яростной и взволнованной манере Боно из U2.

Клип тоже очень хорош. Ночной город, мечущийся по нему певец в шляпе и маске от коронавируса, каменные стены, одиночество, черное небо. Драматизм музыки дополнен органичным ей видео-рядом.

Причем, My Moon Is a Street Light снимали с безопасной социальной дистанции. А то, куда еще метнется Маттиас, кажется, не знали заранее ни оператор, ни также принимавшая участие в съемках австралийская певица и автор песен Тани Доко...

Конечно, хочется, чтобы певец Vacuum продолжил музыкальные эксперименты и после выхода из концертного карантина.

Кстати

Гастроли Vacuum стали предпоследними в Москве перед запретом на концерты из-за сложной эпидемиологической ситуации. Ну, а последним успел выступить Тилль Линдеманн - 14 марта. Как раз за несколько часов до того, как все сцены ушли на вынужденные каникулы из-за COVID-19…

Лидер Rammstein и его промоутеры успели выпустить даже эксклюзивные защитные маски. В холле "ВТБ-Арена "Динамо" они продавались за две тысячи рублей. Но многие из нас, зрителей, слушали концерт уже в этих масках.